Трамп похвалил президента англоговорящей Либерии за «хороший английский»

3 июля господин Трамп анонсировал мини-саммит США — Африка. По информации Белого дома, он созван для обсуждения «коммерческих возможностей» взаимодействия с приглашенными странами. Издание Semafor отмечало, что параллельно завершается разработка более масштабного саммита США и Африки, который должен состояться в сентябре в Нью-Йорке.