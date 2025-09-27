Востоковед: Трамп похоронит отношения США с Турцией

Американский президент подчеркнул, что обсуждение сделки по военной авиации идет «очень серьезно». По его словам, Анкара хочет приобрести не только новейшие F-35, но и дополнительные партии F-16. Санкции против турецкой оборонки были введены еще во время первого срока Трампа из-за покупки Анкарой российских комплексов С-400. Теперь же он намекнул, что при «хорошей встрече» они могут быть сняты почти сразу.