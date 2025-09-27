Востоковед: Трамп похоронит отношения США с Турцией

Дональд Трамп во время встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме призвал Турцию отказаться от закупок нефти и газа у России. Взамен США готовы рассмотреть снятие санкций с турецкого оборонного сектора и вернуть Анкару в программу поставок истребителей F-35.
«Лучшее, что он мог бы сделать, — это прекратить покупать нефть и газ у России», — заявил Трамп в присутствии турецкого лидера.
Американский президент подчеркнул, что обсуждение сделки по военной авиации идет «очень серьезно». По его словам, Анкара хочет приобрести не только новейшие F-35, но и дополнительные партии F-16. Санкции против турецкой оборонки были введены еще во время первого срока Трампа из-за покупки Анкарой российских комплексов С-400. Теперь же он намекнул, что при «хорошей встрече» они могут быть сняты почти сразу.
Эрдоган воздержался от конкретных заявлений о торговле с Москвой, но подтвердил интерес к американским самолетам. Напомним, по данным BRUEGEL, в 2024 году товарооборот Турции и России составил $52 млрд, причем ключевыми позициями стали энергоресурсы и электроника.
Трамп же увязывает тему энергоносителей напрямую с боевыми действиями на Украине. Он уверен: если страны НАТО перестанут закупать российскую нефть и газ, «война быстро закончится». В последние дни президент США ужесточил риторику, заявив, что Киев при поддержке Европы способен вернуть все утраченные территории.
Трамп вновь дал понять, что рассчитывает на быстрый конец боевых действий. «Я думаю, что пора это закончить», — сказал он, отметив свое «глубокое разочарование» в Владимире Путине. В качестве одного из шагов к прекращению боевых действий президент США видит отказ союзников от закупки российских энергоресурсов.
Эти слова стали продолжением его критики в адрес других стран. Ранее Трамп осуждал Индию, Китай и даже некоторых партнеров по НАТО за продолжение торговли российскими энергоресурсами. Он назвал такие действия «непростительными», а закупки нефти — прямым финансированием конфликта.
«Китай и Индия — основные спонсоры продолжающейся войны. Но что непростительно: даже ряд стран НАТО не полностью отказались от российских энергоресурсов. Они фактически спонсируют войну против самих себя», — подчеркнул американский лидер в своем выступлении на Генассамблее ООН.
В разговоре корреспондента ВФокусе Mail с востоковедом и преподавателем кафедры мировой политики и мировой экономики Института управления РАНХиГС Юрием Мавашевым эксперт поднял тематику неуклонно ухудшающихся отношений Вашингтона и Анкары. По словам востоковеда, американо-турецкие взаимоотношения не имеют никакой стратегической перспективы, потому что Турция регулярно сталкивается с пренебрежением к ее позиции со стороны Соединенных Штатов, которые «ведут переговоры как наперсточники», изменяя условия прежних договоренностей.
При этом требования Трампа к Турции эксперт назвал несостоятельными и невозможными к исполнению — одномоментный отказ от российских нефтегазовых поставок означал бы коллапс экономики страны:
«В 2024 году Россия, вообще-то говоря, обеспечила 66% импорта нефти и 41% газа (Турции прим.ред). Каким образом Соединенные Штаты воображают себе отказ Турции от сотрудничества с российской стороной, когда они сами не в состоянии конкурировать с Газпромом: ни по цене, ни по объему, ни по стабильности поставок, не вполне понятно», — приводит данные Юрий Мавашев.
Эксперт уточняет, что Трамп хоронит американо-турецкие отношения, ведь еще при нем же были введены санкции против Анкары рамках закона CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций — перевод, прим. ред), «сделано это было впервые против союзника по НАТО».
«Трамп не реанимирует турецко-американские отношения, он их окончательно похоронит», — заключает Юрий Мавашев.