Эксперт: почему продлению ДСНВ между РФ и США помешает Китай

Кремль ждет ответа
Заявление президента США Дональда Трампа о поддержке российской инициативы по продлению Договора о СНВ вызвало позитивный отклик в Москве.
«Безусловно, мы приветствуем такое заявление и считаем, что это уже дает основание для оптимизма в том плане, что США поддержат эту инициативу президента Путина», — заявил Песков на брифинге для журналистов.
При этом представитель Кремля уточнил, что никаких официальных подтверждений по дипломатическим каналам от Вашингтона пока не поступало. Это обстоятельство оставляет открытым вопрос о реальных намерениях американской стороны и перспективах практической реализации договоренностей.
Трамп ранее назвал предложение Владимира Путина о продлении соблюдения количественных ограничений ДСНВ на год «хорошей идеей». Этот договор — последнее действующее соглашение в области контроля над вооружениями между Россией и США. И его сроки истекают в феврале 2026 года.
22 сентября президент России на заседании Совбеза предложил добровольно придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после 5 февраля 2026 года. Речь идет о сохранении «потолков» — не более 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боезарядов. Путин подчеркнул, что мера будет эффективной только при зеркальных действиях США, чтобы не нарушить баланс стратегического сдерживания.
«Полный отказ от наследия ДСНВ был бы ошибкой», — заявил президент. Эта инициатива, по словам бывшего посла РФ в США Анатолия Антонова, демонстрирует готовность Москвы к диалогу, несмотря на сложные отношения с Западом.
Цепная реакция
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин увидел в заявлении Трампа «пропагандистский жест» — без потенциала перехода к реальным действиям.
«Республиканцы, в отличие от демократов, рассматривают все эти соглашения как сковывающие американские возможности в мире. При Буше-младшем США вышли из договора по ПРО, при Трампе — из соглашения по ракетам средней и меньшей дальности. Это их стиль».
Особую проблему эксперт видит в требовании Вашингтона подключить Китай к переговорам, отмечая диспропорцию ядерных арсеналов.
«У Китая мизерное количество боеголовок — порядка 500, тогда как на Россию и США приходится 90% мирового потенциала», — добавил он.
Блохин предупредил о возможности цепной реакции, указав, что Китай может поднять вопрос о подключении к переговорам Индии, после чего индийская сторона, в свою очередь, может выдвинуть аналогичное требование в отношении Пакистана.
Касаясь предложений об ограничении российских гиперзвуковых технологий, эксперт поставил под сомнение целесообразность таких шагов, отметив, что в условиях новой холодной войны с Западом Россия должна многократно обдумать, следует ли ей ограничивать собственное технологическое развитие. Свой общий вывод Блохин сформулировал в пессимистичном ключе, заявив, что пролонгация договора вряд ли состоится, что знаменует начало новой гонки вооружений.
По его мнению, отсутствие договоренностей создает предпосылки для опасной эскалации. Приостановка участия России в ДСНВ в феврале 2023 года и последовавший отказ США от обмена данными о ядерных силах уже обострили ситуацию. Обновленная ядерная доктрина РФ, утвержденная в ноябре 2024 года, четко обозначила условия применения ядерного оружия, включая ответ на атаки с использованием обычного вооружения.