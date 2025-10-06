Эксперт: почему продлению ДСНВ между РФ и США помешает Китай

22 сентября президент России на заседании Совбеза предложил добровольно придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после 5 февраля 2026 года. Речь идет о сохранении «потолков» — не более 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боезарядов. Путин подчеркнул, что мера будет эффективной только при зеркальных действиях США, чтобы не нарушить баланс стратегического сдерживания.