Эксперт: почему продлению ДСНВ между РФ и США помешает Китай

Кремль с оптимизмом воспринял заявление Дональда Трампа, назвавшего идею Владимира Путина продлить соблюдение ограничений ДСНВ на год после февраля 2026 года «хорошей». Политолог Константин Блохин объяснил ВФокусе Mail, почему Вашингтон вряд ли перейдет от слов к делу.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Кремль ждет ответа

Заявление президента США Дональда Трампа о поддержке российской инициативы по продлению Договора о СНВ вызвало позитивный отклик в Москве.

«Безусловно, мы приветствуем такое заявление и считаем, что это уже дает основание для оптимизма в том плане, что США поддержат эту инициативу президента Путина», — заявил Песков на брифинге для журналистов.

При этом представитель Кремля уточнил, что никаких официальных подтверждений по дипломатическим каналам от Вашингтона пока не поступало. Это обстоятельство оставляет открытым вопрос о реальных намерениях американской стороны и перспективах практической реализации договоренностей.

Трамп ранее назвал предложение Владимира Путина о продлении соблюдения количественных ограничений ДСНВ на год «хорошей идеей». Этот договор — последнее действующее соглашение в области контроля над вооружениями между Россией и США. И его сроки истекают в феврале 2026 года.

22 сентября президент России на заседании Совбеза предложил добровольно придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после 5 февраля 2026 года. Речь идет о сохранении «потолков» — не более 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боезарядов. Путин подчеркнул, что мера будет эффективной только при зеркальных действиях США, чтобы не нарушить баланс стратегического сдерживания.

«Полный отказ от наследия ДСНВ был бы ошибкой», — заявил президент. Эта инициатива, по словам бывшего посла РФ в США Анатолия Антонова, демонстрирует готовность Москвы к диалогу, несмотря на сложные отношения с Западом.

Цепная реакция

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин увидел в заявлении Трампа «пропагандистский жест» — без потенциала перехода к реальным действиям.

«Республиканцы, в отличие от демократов, рассматривают все эти соглашения как сковывающие американские возможности в мире. При Буше-младшем США вышли из договора по ПРО, при Трампе — из соглашения по ракетам средней и меньшей дальности. Это их стиль».

Константин Блохин
американист

Особую проблему эксперт видит в требовании Вашингтона подключить Китай к переговорам, отмечая диспропорцию ядерных арсеналов.

«У Китая мизерное количество боеголовок — порядка 500, тогда как на Россию и США приходится 90% мирового потенциала», — добавил он.

Блохин предупредил о возможности цепной реакции, указав, что Китай может поднять вопрос о подключении к переговорам Индии, после чего индийская сторона, в свою очередь, может выдвинуть аналогичное требование в отношении Пакистана.

Касаясь предложений об ограничении российских гиперзвуковых технологий, эксперт поставил под сомнение целесообразность таких шагов, отметив, что в условиях новой холодной войны с Западом Россия должна многократно обдумать, следует ли ей ограничивать собственное технологическое развитие. Свой общий вывод Блохин сформулировал в пессимистичном ключе, заявив, что пролонгация договора вряд ли состоится, что знаменует начало новой гонки вооружений.

По его мнению, отсутствие договоренностей создает предпосылки для опасной эскалации. Приостановка участия России в ДСНВ в феврале 2023 года и последовавший отказ США от обмена данными о ядерных силах уже обострили ситуацию. Обновленная ядерная доктрина РФ, утвержденная в ноябре 2024 года, четко обозначила условия применения ядерного оружия, включая ответ на атаки с использованием обычного вооружения.