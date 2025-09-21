Трамп перепутал Азербайджан с Камбоджей

Перечисляя остановленные им вооруженные конфликты, американский президент сначала вспомнил про визит премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белый дом, но затем почему-то сказал об урегулировании между «Камбоджией и Арменией».