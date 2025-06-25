Трамп опубликовал видео с песней «Бомбить Иран»

«Отправился в мечеть, собираюсь кидать камни, скажи аятолле: “Посажу тебя в гроб!”. Бомбить Иран. Бомбить Иран», — звучит на фоне B-2, сбрасывающих бомбы.
В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Бомбардировщики B-2 сбросили 14 сверхтяжелых бомб GBU-57.
Таким образом, Соединенные Штаты напрямую вступили в конфликт между Израилем и Ираном, которые в течение 12 дней обменивались ударами. ЦАХАЛ 13 июня начала операцию против Исламской республики обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
После американского налета на ядерные объекты Иран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе США в Катаре, а затем заявил, что не намерен идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии.