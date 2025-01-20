Трамп объявил о подготовке миссии США на Марс

Осенью основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск анонсировал запуск пяти беспилотных космических кораблей Starship на Марс в ближайшие два года. Этот срок он объяснил сближением («противостоянием») Земли и Марса, которое обычно происходит чуть реже, чем раз в два года. По словам Маска, если эта миссия будет удачной, то через четыре года станут возможны пилотируемые полеты.