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Трамп объявил о начале продаж своей книги с видением второго срока

ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о начале продаж своей новой книги «Спасти Америку», в которой описывает первые четыре года на посту главы государства и видение следующего срока в Белом доме.

Источник: Reuters

«Теперь пришло время спасти Америку! Только одна книга отражает магию, которая была у нас и скоро будет снова. Получите мою новейшую книгу “Спасти Америку!”» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Стоимость каждого экземпляра составляет 99 долларов, а подписанного Трампом — 499 долларов. Согласно описанию, она отражает «беспрецедентный взгляд» на первые четыре года президентства республиканца и видение его следующего срока, а также наполнена «знаковыми моментами» первой администрации Трампа.

«От исторических саммитов с мировыми лидерами до откровенных сцен из Белого дома — каждая фотография была выбрана президентом Трампом вместе с его словами, которые дают представление о том, что будет определять его следующие четыре года на посту президента», — указано в описании новой книги.

Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.

Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.