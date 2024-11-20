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Трамп обогнал Тейлор Свифт по количеству подписчиков в X

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп обогнал известную американскую певицу Тейлор Свифт по количеству подписчиков в X.

Источник: Reuters

Из данных на странице Трампа следует, что по состоянию на 20 ноября 19:15 по московскому времени количество его подписчиков составляет 94,8 млн человек. Число пользователей платформы, подписанных на страницу Свифт, в то же время достигло только 94,7 млн. С таким результатом страница избранного президента США заняла восьмое место в рейтинге наиболее читаемых в X, а страница певицы оказалась на девятой позиции.