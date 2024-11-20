Трамп обогнал Тейлор Свифт по количеству подписчиков в X

Из данных на странице Трампа следует, что по состоянию на 20 ноября 19:15 по московскому времени количество его подписчиков составляет 94,8 млн человек. Число пользователей платформы, подписанных на страницу Свифт, в то же время достигло только 94,7 млн. С таким результатом страница избранного президента США заняла восьмое место в рейтинге наиболее читаемых в X, а страница певицы оказалась на девятой позиции.