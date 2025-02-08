Трамп не заинтересован в депортации принца Гарри из США

В марте 2024 года Трамп заявил телеканалу GB News, что в случае избрания президентом США он может депортировать из страны принца Гарри, если подтвердится, что тот незаконно получил разрешение на пребывание в стране. Согласно GB News, по законодательству США, признание принца Гарри в том, что он принимал наркотики, может стать основанием для его депортации из страны.
«Я не хочу этого делать… Я оставлю его в покое. У него достаточно проблем с женой. Она ужасна», — заявил Трамп изданию New York Post.
Тем не менее, в середине января представитель аналитического центра Heritage Foundation Найл Гардинер высказал в интервью изданию Daily Express мнение, что по возвращению в Белый дом Трамп может депортировать из страны принца Гарри. По его словам, тот факт, что Трамп уже «категорически заявил», что намерен принять меры, если будет доказано, что принц Гарри солгал в документах, демонстрирует уровень интереса избранного президента США к проблеме.
В мае 2023 года аналитический центр Heritage Foundation подал заявление в суд, чтобы получить доступ к иммиграционным документам принца Гарри и определить, законно ли он получил разрешение на пребывание в США, учитывая, что он признался в употреблении наркотиков, в том числе марихуаны, кокаина и галлюциногенных грибов. В июне министерство внутренней безопасности США (МВБ) вопреки предписанию суда отказалось подтвердить или опровергнуть наличие записей о потенциально незаконном въезде принца Гарри в страну. Как отмечает газета, Трамп был «разъярен» тем, что администрация президента США Джо Байдена «защищает Гарри», не предоставляя суду необходимые документы.
В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары с королевским двором остаются напряженными.