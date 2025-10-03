Эксперт утверждает, что даже обещанные Вашингтоном поставки вооружений и заявление президента США Дональда Трампа о необходимости «отбить потерянные земли» не смогут компенсировать деградацию энергосистемы страны и последующее ослабление военно-промышленного комплекса.
«Дональд Трамп, который совершил очередной разворот во внешней политике и призвал Киев “отбить потерянные земли и идти дальше”, ничем не сможет помочь украинскому режиму. Никакие поставки вооружений, обещанные Вашингтоном, не компенсируют деградацию энергетической системы и, как следствие, военно-промышленного комплекса противника», — отметил обозреватель «Царьграда».
Сегодня в украинском «Нафтогазе» сообщили о мощнейшем ударе Армии России по газовой инфраструктуре Незалежной. Прилёты зафиксированы на объектах в Полтавской и Харьковской областях.