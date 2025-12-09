Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал Крым сердцем

Трамп заявил об огромном потенциале Крыма.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Крым сердцем и очень красивым, а также заявил, что у полуострова огромный потенциал.

«Крым был сердцем… каждый раз, когда я смотрю на карту, я думаю: “О, какой красивый этот Крым”. Ух ты! Он с четырех сторон окружен океаном… У него просто огромный потенциал», — заявил Трамп в интервью изданию Politico.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

Узнать больше по теме
Референдум: когда решает народ
Референдум — это способ напрямую повлиять на важные государственные решения, не дожидаясь мнения парламента или чиновников.
Читать дальше