Трамп назвал экономические трудности США частью «исторической революции»

«Это настолько серьезный разворот, что без трудностей здесь не обойдется. Расчет администрации Трампа идет на то, что, во-первых, достаточно быстро прибегут люди договариваться и можно будет выторговать какие-то лучшие условия для Соединенных Штатов. А во-вторых, на более длительную перспективу, это, конечно, долгий процесс и вопрос заключается в том, кто из стран адаптируется к новой экономической ситуации быстрее и лучше».