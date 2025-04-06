Трамп назвал экономические трудности США частью «исторической революции»

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на импортные товары приведет к трудным временам для американцев, однако в конечном итоге «результат будет историческим». Об этом он написал в своем посте в социальной сети Truth Social. По его словам, несмотря на сложности, Штаты выйдут победителями, а процесс можно считать «экономической революцией».
Трамп подчеркнул, что хотя экономика США и столкнется с трудностями, ущерб от новых торговых мер окажется более существенным для Китая. «Китай пострадал гораздо сильнее, чем США», — отметил президент, уточнив, что разница в ущербе колоссальная. В субботу из-за его политики прошли акции протеста в разных штатах США.
Исключения составили Россия, Куба, Белоруссия и Северная Корея, для которых уже действуют ранее введенные США санкции. Об этом сообщили в Белом доме.
Договариваться будут один на один
В беседе с корреспондентом ВФокусе Mail профессор НИУ ВШЭ политолог Максим Братерский рассказал, что Трамп проводит политику по улучшению экономического баланса между США и странами из списка «пошлин»:
«Как только он пошлины объявил, там сразу кто-то во Вьетнаме побежали к нему договариваться. О чем-то, судя по всему, договорились. С Мексикой уже о чем-то договорились. Это будут просто отдельные серии договоренностей с каждой из стран».
Политолог поясняет, что в любом случае политика Трампа в вопросе пошлин против других государств направлена на защиту интересов американцев, а никак не для мировой стабильности, «интересы прочих народов для президентов США всегда были на 25 месте».
«Те сложности, о которых Трамп говорит американскому народу, он рассчитывает, что нужно потерпеть, да, какие-то дешевые для американцев товары подорожают немножко, но потом Америка снова станет великой, и мы заживем только так», — размышляет эксперт.
Главное, что цены на бензин упадут
Как объяснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий корреспонденту ВФокусе Mail, пока никаких реальных прогнозов политики Трампа сделать невозможно, однако серьезность разворота американской внешней политики и торговых отношений с другими странами видна уже сейчас:
«Это настолько серьезный разворот, что без трудностей здесь не обойдется. Расчет администрации Трампа идет на то, что, во-первых, достаточно быстро прибегут люди договариваться и можно будет выторговать какие-то лучшие условия для Соединенных Штатов. А во-вторых, на более длительную перспективу, это, конечно, долгий процесс и вопрос заключается в том, кто из стран адаптируется к новой экономической ситуации быстрее и лучше».
Дробницкий рассказал, что американские избиратели все равно будут ориентироваться на изменения ценовой политики в стране. При этом наиболее чувствительный сигнал для граждан США — это изменения цен на бензин, так как они зависят не от налоговой базы, а от стоимости нефти на рынке.
«Цены подрастут на что-то новое. А с другой стороны, появится больше работы, а также удастся снизить цены на бензин, которые очень чувствительны и реагируют на малейшие сигналы. То же разрешение на бурение сразу повлияло на снижение цены на бензин на заправках», — поясняет эксперт.
При этом, по мнению политолога, Трамп все равно столкнется с внутренним политическим сопротивлением рано или поздно, хотя ближайшие дни окажутся для многих туманными, а реакция рынков — крайне нервной. Дробницкий подчеркивает, что Трамп принципиально меняет подход Соединенных Штатов к вопросу торговли и такие решения представляют фактическую «революцию сверху».