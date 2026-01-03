Популярные темы
Трамп: Мадуро с женой не успели спрятаться от военных США в бункер

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Мадуро с женой не успели спрятаться в бункер от американских военных.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News рассказал о том, как американские военные захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Он отметил, что Мадуро находился в доме, который больше напоминал крепость, чем обычное жильё, со стальными дверями и специальной защищённой зоной, полностью окружённой прочной сталью.

По словам Трампа, Мадуро не успел добраться до этой зоны и закрыться там, так как военные действовали очень быстро.

Американский лидер добавил, что у военных имелись мощные автогены для резки стали, но они не потребовались.

Ранее глава Белого дома рассказал, что в рамках подготовки к захвату Николаса Мадуро американскими военными была построена точная копия его дома.