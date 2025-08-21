Трамп изменил отношение ко встрече Путина с Зеленским: он решил отказаться от своей роли

Трамп считает, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского необходима, прежде чем он присоединится к переговорам, уточнили чиновники. Однако пока неясно, состоится ли такая встреча, и Трамп не намерен активно вмешиваться в ее организацию. В беседе с радиоведущим Марком Левиным он отметил, что хочет сначала увидеть результаты этой встречи, добавив, что ее подготовка уже идет.