Трамп изменил отношение ко встрече Путина с Зеленским: он решил отказаться от своей роли

Guardian: Трамп отходит от организации двусторонней встречи Путина и Зеленского.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что трехсторонняя встреча с лидерами России и Украины возможна только после их двусторонних переговоров. При этом сам американский лидер решил отойти организации встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Guardian.

Трамп считает, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского необходима, прежде чем он присоединится к переговорам, уточнили чиновники. Однако пока неясно, состоится ли такая встреча, и Трамп не намерен активно вмешиваться в ее организацию. В беседе с радиоведущим Марком Левиным он отметил, что хочет сначала увидеть результаты этой встречи, добавив, что ее подготовка уже идет.

Источники сообщают, что Трамп признал сложность урегулирования конфликта в Украине, несмотря на свои предвыборные обещания добиться мира за 24 часа. После встреч с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме он инициировал шаги для организации двусторонних переговоров. Однако прогресса в этом направлении пока нет, и место встречи не определено.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российский лидер Владимир Путин согласен на встречу с Владимиром Зеленским исключительно при условии тщательной подготовки таких переговоров.