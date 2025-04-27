Трамп и Зеленский: новая глава игры в интриги во время похорон Папы Римского

По мнению профессора, сама встреча преследовала цель не обсуждения, а передачи директив Зеленскому. Трамп использует тактику «бизнес-качелей», попеременно оказывая давление как на Киев, так и на Москву.



«Трамп стремится сохранить интригу и неопределённость в процессе будущих переговоров, что усиливает его позиции. Он демонстрирует обеим сторонам, что в случае несогласия с его условиями он может обратиться к их оппонентам», — заключил Андрей Манойло​.