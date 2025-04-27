Трамп и Зеленский: новая глава игры в интриги во время похорон Папы Римского

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели «очень продуктивную» встречу в субботу в Риме, сообщил Белый дом. Президент Украины охарактеризовал переговоры как «хорошие».
По данным Офиса президента Украины, встреча прошла в соборе Святого Петра и длилась около 15 минут. Глава офиса Андрей Ермак охарактеризовал её как «конструктивную», а пресс-секретарь президента Сергей Никифоров допустил возможность повторной встречи в тот же день, которая, однако, не состоялась.
В ходе беседы, по словам Зеленского, обсуждались вопросы защиты гражданского населения, прекращения огня и обеспечения «долгосрочного мира». Президент Украины подчеркнул, что встреча «имеет потенциал стать исторической», если стороны достигнут практических результатов.
Это первая очная встреча Трампа и Зеленского после конфликта в ходе визита украинского президента в Вашингтон в феврале. Тогда одной из тем обсуждения стала форма одежды Зеленского — на переговорах в Риме он отказался от стиля милитари, выбрав черную рубашку и куртку-френч.
Параллельно с новостью о переговорах в Риме российские СМИ сообщили о полном вытеснении подразделений ВСУ с территории Курской области. В сообщении, опубликованном после доклада главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, президент Владимир Путин поздравил военных с победой в Курской области.
Институт изучения войны (ISW), DeepState и Black Bird Group, продолжают фиксировать участки российской территории, остающиеся под контролем ВСУ. По оценке украинского DeepState, это три участка общей площадью около 40 кв. км.
Как отмечают эксперты, полное восстановление контроля над Курской областью рассматривается в Москве как необходимое условие для начала мирных переговоров. Эту информацию позднее подтвердили источники Financial Times.
Накануне в Москву прибыл спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф, который обсудил с президентом России возможные пути к возобновлению прямых переговоров с Киевом. Согласно плану мирного урегулирования, представленному Reuters, ключевым этапом должна стать договоренность о прекращении огня.
На фоне переговоров Трамп также выразил недовольство задержкой сделки по полезным ископаемым Украины, связав это с общей динамикой мирного процесса. Одним из препятствий для заключения соглашения остаётся вопрос статуса Крыма: Украина, по сообщениям СМИ, настаивает на непризнании полуострова российской территорией.
Переговоры без свидетелей
В разговоре с ВФокусе Mail профессор МГИМО Андрей Манойло отметил, что, несмотря на внешнюю спонтанность, встреча Трампа и Зеленского в Риме была тщательно спланирована Белым домом. По словам эксперта, место и формат переговоров были выбраны с расчётом на то, чтобы сохранить разницу в статусах между президентом США и украинским лидером.
«После публичного унижения Зеленского в предыдущие годы, Трампу было важно избежать придания ему дополнительной легитимности. Поэтому переговоры прошли в неформальной обстановке, на нейтральной площадке», — отметил Манойло.
Трамп также сознательно отказался от участия третьих лиц в переговорах. Как поясняет эксперт, именно поэтому бывший американский лидер буквально отстранил президента Франции Эммануэля Макрона, который пытался присоединиться к беседе:
«Макрон не был в курсе плана Трампа, а его присутствие могло помешать оказать необходимое давление на Зеленского. Поэтому Трамп действовал решительно и так по-детски отодвинул президента Франции».
По мнению профессора, сама встреча преследовала цель не обсуждения, а передачи директив Зеленскому. Трамп использует тактику «бизнес-качелей», попеременно оказывая давление как на Киев, так и на Москву.
«Трамп стремится сохранить интригу и неопределённость в процессе будущих переговоров, что усиливает его позиции. Он демонстрирует обеим сторонам, что в случае несогласия с его условиями он может обратиться к их оппонентам», — заключил Андрей Манойло.