Трамп готовит унизительный арест экс-главы ФБР Коми

Федеральное бюро расследований США готовит беспрецедентную акцию — «показательный» арест с публичным проводом в наручниках своего бывшего директора Джеймса Коми, которому на прошлой неделе были предъявлены обвинения. План настолько скандальный, что уже привел к бунту внутри ведомства: один из агентов был отстранен от работы за отказ участвовать в унижении экс-шефа.
По данным CBS News, руководство ФБР обсуждало идею принудительного задержания Коми в тот же день, когда ему было предъявлено обвинение во лжи Конгрессу. Это произошло несмотря на то, что Коми уже получил повестку и его адвокаты согласились, что он самостоятельно явится в суд 9 октября.
Источник, знакомый с ходом обсуждений, рассказал, что для этой миссии руководство запросило «крупных, мясистых» агентов «в полной экипировке» — в кевларовых жилетах и с яркими логотипами FBI. Когда одному из руководителей оперативной группы, Крису Рэю, было предложено собрать таких агентов, он отказался, сочтя план неуместным и крайне необычным для обвиняемого по «беловоротничковому» делу. За это Рэй был немедленно отстранен за неподчинение.
Сейчас ФБР активно ищет команду для ареста Коми, но, по словам источников, и другие руководители отказываются сотрудничать.
Обвинения против Коми стали кульминацией многолетней вражды между ним и президентом Дональдом Трампом, который публично давил на генерального прокурора Пэм Бонди, требуя начать расследование в отношении своего давнего оппонента.
Ситуация выглядит еще более скандальной на фоне событий в прокуратуре Восточного округа Вирджинии, которая и выдвинула обвинения. За две недели до этого ведущий прокурор Эрик Зиберт ушел в отставку, и Трамп заменил его своим бывшим личным адвокатом, Линдси Халлиган. Менее чем через неделю Халлиган добилась от большого жюри обвинительного заключения для Коми. Источники в Минюсте сообщают, что сотрудники прокуратуры распространяли служебную записку с аргументами против предъявления обвинений, а два высокопоставленных прокурора из этого офиса были уволены за последние две недели.
Ирония ситуации заключается в том, что сам Коми, будучи прокурором, подвергался критике за использование практики публичных унизительных арестов. Теперь, похоже, этот инструмент политического давления решили применить против него самого.
