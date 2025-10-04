Трамп готовит унизительный арест экс-главы ФБР Коми

Ситуация выглядит еще более скандальной на фоне событий в прокуратуре Восточного округа Вирджинии, которая и выдвинула обвинения. За две недели до этого ведущий прокурор Эрик Зиберт ушел в отставку, и Трамп заменил его своим бывшим личным адвокатом, Линдси Халлиган. Менее чем через неделю Халлиган добилась от большого жюри обвинительного заключения для Коми. Источники в Минюсте сообщают, что сотрудники прокуратуры распространяли служебную записку с аргументами против предъявления обвинений, а два высокопоставленных прокурора из этого офиса были уволены за последние две недели.