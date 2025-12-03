Трамп готовит Европе неприятный сюрприз по Украине

После завершения переговоров в Москве перед президентом США открываются три пути, и два из них сулят Киеву катастрофические последствия. Политолог ИМЭМО РАН, экс-дипломат Виктор Мизин в беседе с изданием News.ru обрисовал сценарии, которые сейчас лежат на столе у Дональда Трампа: от введения санкций, в эффективность которых уже мало кто верит, до полной изоляции Украины.
По мнению эксперта, нынешняя ситуация — это перепутье, где Вашингтон может решиться на радикальные шаги, если дипломатический процесс начнет буксовать.
«У Трампа есть три варианта дальнейших действий. Первый: вводить новые санкции против РФ, но это не представляется мне возможным. Второе: Трамп может опять, как это было продемонстрировано в феврале, жестко надавить на Владимира Зеленского, только уже окончательно. И третий вариант: Трампу может надоесть участие в мирном урегулировании, и он умоет руки, оставив Украину на попечение настойчивой Европы», — заявил Мизин.
Экс-дипломат обратил внимание на резкий диссонанс в оценках прошедшей встречи: если Москва видит в ней позитив, то на Западе царит скепсис. Однако Россия, опираясь на реальные успехи на фронте, не намерена менять свои условия, рассчитывая, что сила оружия станет весомым аргументом за столом переговоров. Мизин полагает, что точку ставить рано: диалог продолжится, и новая встреча может состояться уже через два-три месяца.
Эти прогнозы звучат на фоне режима полной секретности, который стороны ввели по итогам визита американской делегации. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон договорились не разглашать детали пятичасовой беседы Владимира Путина со спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В Кремле отметили, что компромисс пока не найден, но некоторые американские наработки назвали «более-менее приемлемыми», подчеркнув, что Трампу были переданы ответные «важные политические сигналы».