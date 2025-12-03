Трамп готовит Европе неприятный сюрприз по Украине

«У Трампа есть три варианта дальнейших действий. Первый: вводить новые санкции против РФ, но это не представляется мне возможным. Второе: Трамп может опять, как это было продемонстрировано в феврале, жестко надавить на Владимира Зеленского, только уже окончательно. И третий вариант: Трампу может надоесть участие в мирном урегулировании, и он умоет руки, оставив Украину на попечение настойчивой Европы», — заявил Мизин.