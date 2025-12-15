Трамп доволен ходом переговоров по Украине, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп доволен ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«Трамп доволен нынешним положением вещей,» — пишет издание со ссылкой на чиновника.
Он также добавил, что Вашингтон считает итоги переговоров действительно позитивными.
В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.