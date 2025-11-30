Трагедия в Калифорнии: дети среди погибших при стрельбе на празднике

Инцидент произошел около 18:00 по местному времени (5:00 мск) в банкетном зале на Люсиль-авеню, недалеко от Торнтон-Роуд. Представитель офиса шерифа Хизер Брент заявила, что среди жертв есть и дети, и взрослые. По предварительным данным, стрельба была преднамеренной, а не случайным конфликтом. Личность стрелка пока неизвестна — он ускользнул от полиции, сейчас правоохранители обходят жителей, чтобы получить любую информацию о подозреваемом. Следователи изучают мотивы стрельбы. Место происшествия оцеплено.