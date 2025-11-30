Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трагедия в Калифорнии: дети среди погибших при стрельбе на празднике

В США произошла очередная массовая стрельба: на детском дне рождения в Стоктоне неизвестный открыл огонь по гостям. Погибли четыре человека, еще более десяти были ранены. Инцидент вновь обострил дискуссию о безопасности и неспособности властей контролировать эпидемию нападений.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

В городе Стоктон штата Калифорния произошла массовая стрельба, унесшая жизни четырех человек. Более десяти гостей детского праздника получили ранения. По данным Fox KTVU, инцидент произошел в популярном магазине мороженого, где семья отмечала день рождения ребенка.

Инцидент произошел около 18:00 по местному времени (5:00 мск) в банкетном зале на Люсиль-авеню, недалеко от Торнтон-Роуд. Представитель офиса шерифа Хизер Брент заявила, что среди жертв есть и дети, и взрослые. По предварительным данным, стрельба была преднамеренной, а не случайным конфликтом. Личность стрелка пока неизвестна — он ускользнул от полиции, сейчас правоохранители обходят жителей, чтобы получить любую информацию о подозреваемом. Следователи изучают мотивы стрельбы. Место происшествия оцеплено.

Стоктон — крупный город с населением около 320 тысяч человек, расположенный недалеко от Сакраменто, столицы Калифорнии.

Этот эпизод стал очередным в длинной череде вооружённых нападений в США. Накануне в Вашингтоне произошли инциденты недалеко от Белого дома, где были ранены два сотрудника нацгвардии, один из которых скончался. Стрелком оказался иммигрант из Афганистана, после чего президент Дональд Трамп вновь предложил ужесточить миграционную политику.