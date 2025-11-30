Трагедия в Калифорнии: дети среди погибших при стрельбе на празднике

В городе Стоктон штата Калифорния произошла массовая стрельба, унесшая жизни четырех человек. Более десяти гостей детского праздника получили ранения. По данным Fox KTVU, инцидент произошел в популярном магазине мороженого, где семья отмечала день рождения ребенка.
Инцидент произошел около 18:00 по местному времени (5:00 мск) в банкетном зале на Люсиль-авеню, недалеко от Торнтон-Роуд. Представитель офиса шерифа Хизер Брент заявила, что среди жертв есть и дети, и взрослые. По предварительным данным, стрельба была преднамеренной, а не случайным конфликтом. Личность стрелка пока неизвестна — он ускользнул от полиции, сейчас правоохранители обходят жителей, чтобы получить любую информацию о подозреваемом. Следователи изучают мотивы стрельбы. Место происшествия оцеплено.
Стоктон — крупный город с населением около 320 тысяч человек, расположенный недалеко от Сакраменто, столицы Калифорнии.
Этот эпизод стал очередным в длинной череде вооружённых нападений в США. Накануне в Вашингтоне произошли инциденты недалеко от Белого дома, где были ранены два сотрудника нацгвардии, один из которых скончался. Стрелком оказался иммигрант из Афганистана, после чего президент Дональд Трамп вновь предложил ужесточить миграционную политику.