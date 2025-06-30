Трагедия в Айдахо: боевики расстреляли пожарных, тушивших лес

В американском штате Айдахо произошло жестокое нападение на пожарных, тушивших огонь в лесу. По меньшей мере два человека погибли, один получил тяжелое ранение и находится в больнице Кер-д'Алена. Так как полиция переключилась на расследование этого дела, а место, где произошло убийство, изучали следователи, пожаром в это время никто не занимался. За это время огонь разросся до 0,081 квадратных километров.