Трагедия в Айдахо: боевики расстреляли пожарных, тушивших лес

По данным шерифа округа Кутенай Роберта Норриса, инцидент произошел в популярном туристическом районе Кер-д’Ален в тот момент, когда пожарные пытались локализовать возгорание на склоне горы. Внезапно неизвестные лица открыли по ним снайперский огонь из кустов. Нападавшие, по словам шерифа, хорошо подготовились к атаке и замаскировались в густых зарослях, что осложнило поисковую операцию. Их мотивы еще предстоит выяснить.
По словам представителей пожарной охраны Северных озер штата Айдахо, возгорание, которое привлекло спасателей на гору Кэнфилд, не было случайностью. Следователи предполагают, что это был преднамеренный поджог-приманка.
«Это была настоящая засада. У этих пожарных не было ни единого шанса», — приводит слова Норриса телеканал NBC.
В ходе оперативных действий на горе Кэнфилд был найден мертвый мужчина, рядом с телом обнаружено огнестрельное оружие. Личность стрелка пока не установлена. В офисе шерифа сообщили, что тело нашли члены отряда спецназа. Полиция подозревает, что мужчина мог действовать не один. Жителям района по возможности рекомендовали не покидать дома и оставаться в укрытии, но теперь это требование отменено, сообщает телеканал NBC.
Реакция властей
ФБР уже направило спецподразделения для помощи местным правоохранителям. Заместитель директора ведомства Дэн Бонджино охарактеризовал ситуацию как «крайне опасную». Губернатор Айдахо Брэд Литтл назвал нападение «отвратительным актом насилия» и выразил соболезнования семьям погибших. Сенаторы Майк Крапо и Джим Риш, оба республиканцы, тоже выразили соболезнования родным. Инцидент вновь поднял вопрос о контроле за оборотом оружия в США. Только в этом году в стране зафиксировано 189 массовых перестрелок.
Дарья Баева