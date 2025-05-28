Психолог прокомментировал гибель подростков в Байкальске

Трагедия в Иркутской области
В Байкальске Иркутской области произошла трагедия с подростками, пять человек погибли. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
«Мои искренние соболезнования семьям погибших подростков. Четыре находятся в больнице, вместе с родителями очень переживаю за их жизнь и здоровье, врачи делают все возможное, чтобы спасти ребят», — написал он в своем телеграм-канале.
По предварительной информации, несовершеннолетние с разрешения родителей компанией отмечали день рождения одного из подростков в СНТ «Горный Байкал». В какой-то момент один из присутствовавших взял в руки нож и начал нападать на других участников праздника. В результате четыре человека погибли.
Согласно данным СК, нападавший поджег дом, пустив газ, и погиб в результате возникшего пожара.
«По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц», — сообщили в ведомстве.
Одна из девочек, выжившая после вечеринки в Байкальске, 15-летняя Вероника, рассказала, что нападавший бросился на нее, но ее подруга закрыла Нику собой. Принявшая на себя удар школьница погибла, а раненая Вероника притворилась мертвой, и это спасло ей жизнь.
После того как нападавший ушел в другую комнату, Вероника выбежала на улицу и направилась к соседям за помощью. Именно они и вызвали полицию.
Напомним, что в 2020 году трагедией завершилась вечеринка в Екатеринбурге. Тогда хозяин квартиры расстрелял своих гостей: погибли четыре человека, а два подростка получили ранения.
Причиной подобного поведения детей может служить отсутствие должного контакта между родителями и детьми. Об этом специально для ВФокусе Mail рассказала детский психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, взаимоотношения между старшим и младшим поколениями необходимо выстраивать на основе доверия с самого детства.
Выстраивание доверительных отношений с детьми
При выстраивании контакта с ребенком родителям необходимо учитывать возраст своего чада, поскольку методика донесения до ребенка необходимой информации зависит как раз от возраста. С детьми до 7 лет, по словам психологов, общение должно целиком проходить через игровую деятельность, от 7 до 12 лет — через объяснения, а с подростками необходимо уже вести диалог.
Психолог отмечает, что общение с подростком не должно происходить в ключе навязывания собственной точки зрения, а следует общаться с ребенком на равных. И в процессе выстраивания диалога можно направлять ребенка в нужном родителям направлении при помощи наводящих вопросов.
В дальнейшем ребенок может поделиться со своими родителями мыслями о странностях в поведении какого-либо из своих друзей или знакомых. И в этой ситуации следует прислушаться к словам ребенка, особенно если эти странности могут говорить о потенциально агрессивном поведении такого друга.
Как распознать потенциально агрессивного подростка
«Первое — это, так скажем, девиантные семьи. Там, где, к сожалению, может происходить насилие какого-либо рода, причем как эмоциональное, так и физическое. У нас обычно думают только про физическое. А на самом деле если эмоциональное используется в воспитании, то, к сожалению, ни к чему хорошему, естественно, это не приведет. Все зависит от психики и от человека, потому что каждый из нас индивидуален. Поэтому на каждом это может отразиться по-разному. В первую очередь обращаем внимание на семью, как она воспитывает, какие виды наказания применяет», — сказала Дугенцова.
Вторым критерием, по которому можно распознать агрессивного подростка, служит его окружение, считает психолог.
«Если ребенка в школе буллят, либо он буллит, либо он участвует как-то в этом буллинге. Если он каким-то образом замешан в треугольнике Карпмана в семье, в школе, в какой-то вот группе, в которой он находится. Потому что у подростков основная деятельность — это интимно-личностное общение. И если у нас ребенок начинает желать принадлежать, так скажем, к какой-либо группе, так скажем, не очень приемлемой, это сигнал», — пояснила эксперт.
Третьим признаком вероятно агрессивного подростка может служить склонность к пиромании.
«Если у нас ребенок каким-то образом подвержен пиромании либо в детстве, предположим, ему приносило какое-то удовольствие убивать животных, или препарировать их, или еще что-то в этом роде, то есть совершать какой-либо вид насилия, то это тоже у нас признак», — отметила Дугенцова.
Также она рекомендует обратить внимание на резкие изменения в поведении подростка.
«Если ребенок слишком настороженный, или, наоборот, излишне агрессивный, или чрезмерно замкнутый. Когда ребенок жил обычной жизнью, а тут он раз — и стал каким-то другим, перестал, например, общаться резко в какой-то компании или, наоборот, стал чрезмерно общительным. Это все служит сигналом того, что с ребенком происходит что-то не так и, возможно, у него есть какая-то психологическая травма. А если у нас есть психологическая травма, то есть вероятность того, что ребенок может направить свою агрессию против других. Просто так ребенок не может проснуться и сказать: “О, сегодня пойду убивать”. Это всегда накопительная история», — добавила спикер.
Что делать родителям
Если родители заметили агрессию за своим ребенком, то им нужно показать, как с помощью социально приемлемых способов можно выразить свои чувства.
«Например, у меня ребенок, ей год и три месяца, и, когда она злится, я это проговариваю как минимум вслух, для того чтобы она как минимум понимала, что с ней происходит. С самого раннего возраста мы должны проговаривать вслух эти эмоции. Дальше, как только ребенок становится чуть старше, мы уже можем говорить: “Топни ножкой так сильно, как сильно ты сейчас злишься, или хлопни в ладоши настолько сильно, как ты сейчас раздражен, или порви бумажку так сильно, как ты сейчас вот злишься”», — пояснила Дугенцова.
В подростковом возрасте ребенка, проявляющего неконтролируемую агрессию, можно отдать в спортивную секцию, где он может всю свою энергию направить в нужное русло.
«Но очень важно здесь следить за тренером, который должен привить верные правила по отношению к спорту. Потому что спорт должен, тот же бокс, использоваться именно в том месте, где ему обучают, а не в месте, где подросток захотел. Чтобы в школах и в садиках или еще где-нибудь этот спорт не был применен, потому что это как минимум неправильно по отношению к другим людям. И еще очень важно развивать статус, для того чтобы ребенок принимал себя и окружающих в том числе», — заключила психолог.