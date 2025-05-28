Психолог прокомментировал гибель подростков в Байкальске

«Если ребенок слишком настороженный, или, наоборот, излишне агрессивный, или чрезмерно замкнутый. Когда ребенок жил обычной жизнью, а тут он раз — и стал каким-то другим, перестал, например, общаться резко в какой-то компании или, наоборот, стал чрезмерно общительным. Это все служит сигналом того, что с ребенком происходит что-то не так и, возможно, у него есть какая-то психологическая травма. А если у нас есть психологическая травма, то есть вероятность того, что ребенок может направить свою агрессию против других. Просто так ребенок не может проснуться и сказать: “О, сегодня пойду убивать”. Это всегда накопительная история», — добавила спикер.