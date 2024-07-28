Традиции праздника: как в разные годы отмечали день рождения ВДНХ

В 2019 году, когда отмечалось 80-летие выставки, в правом крыле арки главного входа открылся музей ВДНХ, в павильоне № 58 «Земледелие» — музей славянской письменности «Слово». В отреставрированном павильоне № 13 «Здравоохранение» был создан Музей Востока, а в павильоне № 25 — интерактивный учебно-методический центр «Нефть». В тот же году после масштабной реставрации начали работать фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». В честь праздника тогда на 20 площадках состоялось более 50 мероприятий.