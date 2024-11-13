«Тоже» или «то же»: как правильно пишется.

Мой брат тоже подумал об этом университете (аналогично кому-то).

Сегодня я приготовила то же блюдо, что и вчера (то же самое блюдо).

Она тоже любит классическую музыку (как и кто-то другой).

Все пришли на концерт, я тоже не остался дома (как и другие).

Он высказал то же мнение, что и раньше (то же самое мнение).

Погода тоже не радовала (также).

Дети тоже хотят поехать в кино (как и взрослые).

Собака тоже хочет гулять (собака также хочет гулять).

Он тоже не сделал домашнее задание (он также не сделал).

Сегодня то же задание, что и вчера (то же самое задание).

На обед приготовили то же блюдо (то же самое блюдо).

Каждый день одно и то же (устойчивое выражение).