«Тоже» или «то же»: как правильно пишется.

Каждый день мы пишем десятки сообщений, писем и постов в социальных сетях. И часто останавливаемся в сомнении перед выбором: написать «тоже» слитно или «то же» раздельно? Это правило вызывает вопросы не только у школьников, но и у взрослых, которые уже давно закончили обучение. Вместе с Екатериной Тупицыной, основателем корректорского бюро «Ёлки-палки», автором и экспертом курса «Первая корректура», разберемся в правильном написании этих слов.
Как писать по правилам русского языка: «тоже» или «то же»
Верное написание «тоже» и «то же» часто вызывает сложности, хотя правило достаточно простое. Ошибка при письме может не только исказить смысл слов, но и испортить впечатление о вас. В этом разделе мы подробно рассмотрим правила использования этих слов.
«Тоже» пишем слитно, если это наречие, союз или частица и его можно заменить на «также» или добавить перед ним союз и. Например:
Я тоже хочу мороженое (я также хочу).
Папа смотрит телевизор, и мама тоже (и мама также).
Если ты идешь гулять, я тоже пойду (я также пойду).
Вася играет в теннис, и я тоже (и я также).
«То же» пишем раздельно, когда указываем на что-то конкретное и к словосочетанию можно добавить слово «самое». Например:
Надела то же (самое) пальто.
Заказал то же (самое) блюдо.
Думаю о том же (самом).
Мы встретимся в то же (самое) время.
Запомните устойчивые выражения, которые всегда будут писаться раздельно:
Одно и то же.
Все то же.
Одно и то же самое.
Подведем итог и получим простой лайфхак: если можно вставить «самое» — пишем раздельно, если поменять на «также» — слитно.
Примеры правильного написания слов «тоже» или «то же»
Для лучшего понимания правила рассмотрим несколько наглядных примеров. В них мы разберем, в каких случаях используется слитное, а в каких — раздельное написание. Напоминаем, что если «тоже» можно заменить синонимом «также», то пишем слитно, если же можно добавить слово «самое» — пишем раздельно. Это простое правило поможет избежать ошибок в написании.
Мой брат тоже подумал об этом университете (аналогично кому-то).
Сегодня я приготовила то же блюдо, что и вчера (то же самое блюдо).
Она тоже любит классическую музыку (как и кто-то другой).
Все пришли на концерт, я тоже не остался дома (как и другие).
Он высказал то же мнение, что и раньше (то же самое мнение).
Погода тоже не радовала (также).
Дети тоже хотят поехать в кино (как и взрослые).
Собака тоже хочет гулять (собака также хочет гулять).
Он тоже не сделал домашнее задание (он также не сделал).
Сегодня то же задание, что и вчера (то же самое задание).
На обед приготовили то же блюдо (то же самое блюдо).
Каждый день одно и то же (устойчивое выражение).
Она надела то же платье (то же самое платье).
Когда используешь этот лайфхак, «тоже» и «то же» уже не кажутся такими страшными, не правда ли?
Почему эти слова часто пишут с ошибкой
В русском языке путаница между «тоже» и «то же» — распространенная ошибка, и для этого есть несколько причин.
Основная заключается в том, что эти два слова имеют очень близкое значение, но разные функции в предложении. «Тоже» — это наречие, которое используется для выражения согласия или подтверждения, например: «Я тоже люблю читать книги». В этом случае оно указывает на то, что кто-то разделяет ваше мнение.
С другой стороны, «то же» является сочетанием слов «то» и «же», которое используется для указания на тождество или идентичность чего-либо. Например: «Я купила то же платье, которое вы показали мне вчера». В этом случае «то же» указывает, что платье — то самое, которое вы показали мне.
Еще одной причиной, по которой мы путаемся в написании «тоже» и «то же», — это их одинаковое звучание. В устной речи мы не делаем различия между ними, что приводит к путанице при написании.
Советы эксперта
Мы поговорили с нашим экспертом Екатериной Тупицыной и спросили ее, как разобраться, когда нужно писать «тоже», а когда «то же».
— Хочу сразу уточнить, что здесь действует главное правило: определи часть речи — узнаешь написание.
Эксперт предложила сравнить четыре предложения:
Я тоже приду.
Она терялась в догадках, мы тоже ничего не могли понять.
Тоже мне, умник нашелся!
Вы наденете то же платье?
— В первом случае перед нами наречие «тоже», которое означает «аналогично», «в равной мере, равным образом». Оно всегда пишется слитно. Во втором случае тоже — это сочинительный союз, который можно заменить союзом и. В третьем случае тоже — это частица, которая обычно употребляется, когда говорящий выражает неодобрение или сомнение. В четвертом «то же» — это сочетание указательного местоимения «тот» и частицы же. По моему мнению, носителю языка не обязательно знать все тонкости, можно просто запомнить, что если перед тобой не местоимение + частица, всегда пиши слитно.
Несколько советов от Екатерины Тупицыной, чтобы запомнить верное написание и не ошибаться:
Во-первых, обращайте внимание на смысл предложения. Местоимение «тот» всегда указывает на что-то, что названо в самом предложении или предыдущем контексте. Значит, где-то рядом должно быть существительное среднего рода, от которого задаем вопрос «какое?». Например: «Платье (какое?) — “то”.
Во-вторых, частицу же в таких случаях можно безболезненно убрать или переставить, и смысл предложения не поменяется. Например: «Вы наденете то пальто?» или «Вы наденете то же пальто?».
В-третьих, можно поставить слово «самое» после сочетания «то же». Например: «Вы наденете то же самое платье?».
— Я хочу посоветовать всем интересующимся правилами русского языка несколько справочных ресурсов, — подвела итог эксперт. — «Мел» (раздел «Грамотность») — просто гора интересных, смешных и познавательных статей о русском языке. От того, что значит «кисейная барышня», до того, как правильно — «фудкорт» или «фуд-корт». Справочный портал «Грамота.ру» — это тот случай, когда сайту в интернете можно доверять, потому что портал работает с лингвистами — сотрудниками Института русского языка РАН".
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Русский язык богат на слова, в которых даже грамотные люди порой допускают ошибки. Давайте разберемся с самыми распространенными «подводными камнями» орфографии.
Иметь в виду (не «иметь ввиду») — фразеологизм, синоним «подразумевать», всегда пишется раздельно.
Прийти по адресу (не «придти») — в словарных формах глагола «идти» с приставками, оканчивающимися на гласную, Д из корня уходит, а И заменяется на Й. Например: «выйти», «уйти», «дойти», «зайти», «прийти».
ЗвонИт (не «звОнит») — ударение падает на окончание, как и в других формах глагола «звонИть»: звонЮ, звонИм, звонИшь, звонЯт.
КаталОг (не «катАлог») — ударение падает на последний слог во всех падежах.
ДоговОр (не «дОговор») — во множественном числе «договОры».
ЖалюзИ (не «жАлюзи») — ударение на последний слог, неизменяемое.
ТОрты (не «тортЫ») — ударение на первый слог во всех формах, это устоявшаяся форма.
СвЁкла (не «свеклА») — в корне слова пишется буква Ё, и она всегда является ударной.
Претендент (не «притендент») — является словарным словом.
Будете (не «будите») — это I спряжение, поэтому во 2-м лице множественного числа у него будет окончание -ете.
Будущий (не «будующий») — в этом слове суффикс -ущ-. Суффикса -ующ- в русском языке не существует.
Компания — кампания. В русском языке есть оба слова, но их часто путают. Если речь идет о группе людей или организации, пишем через О, если имеется в виду комплекс мероприятий, пишем через А.
Список источников
1. Розенталь Д. Справочник по правописанию и стилистике. 1997.
2. Валгина Н., Еськова Н., Иванова О., Кузьмина С., Лопатин В., Чельцова Л. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник. 2009.
Эксперт: Екатерина Тупицына, основатель корректорского бюро «Ёлки-палки», автор и эксперт курса «Первая корректура», магистр филологии МГУ им. М. В. Ломоносова, сотрудник Справочной службы русского языка ИРЯ РАН (2017—2023)