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«Тоже» или «то же»: как правильно пишется

Правильное написание «тоже» и «то же» — одна из типичных орфографических ошибок в русском языке. Подробно разберем, как безошибочно определять, когда писать слово слитно, а когда раздельно.

Владислава Журавлева
Автор ВФокусе Mail
Женщина по словарю проверяет правильность написания «тоже» или «то же».
Источник: Freepik

Каждый день мы пишем десятки сообщений, писем и постов в социальных сетях. И часто останавливаемся в сомнении перед выбором: написать «тоже» слитно или «то же» раздельно? Это правило вызывает вопросы не только у школьников, но и у взрослых, которые уже давно закончили обучение. Вместе с Екатериной Тупицыной, основателем корректорского бюро «Ёлки-палки», автором и экспертом курса «Первая корректура», разберемся в правильном написании этих слов.

Как писать по правилам русского языка: «тоже» или «то же»

Верное написание «тоже» и «то же» часто вызывает сложности, хотя правило достаточно простое. Ошибка при письме может не только исказить смысл слов, но и испортить впечатление о вас. В этом разделе мы подробно рассмотрим правила использования этих слов.

Девушка думает, как правильно пишется «тоже» или «то же».
Источник: Freepik

«Тоже» пишем слитно, если это наречие, союз или частица и его можно заменить на «также» или добавить перед ним союз и. Например:

  • Я тоже хочу мороженое (я также хочу).

  • Папа смотрит телевизор, и мама тоже (и мама также).

  • Если ты идешь гулять, я тоже пойду (я также пойду).

  • Вася играет в теннис, и я тоже (и я также).

«То же» пишем раздельно, когда указываем на что-то конкретное и к словосочетанию можно добавить слово «самое». Например:

  • Надела то же (самое) пальто.

  • Заказал то же (самое) блюдо.

  • Думаю о том же (самом).

  • Мы встретимся в то же (самое) время.

Запомните устойчивые выражения, которые всегда будут писаться раздельно:

  • Одно и то же.

  • Все то же.

  • Одно и то же самое.

Подведем итог и получим простой лайфхак: если можно вставить «самое» — пишем раздельно, если поменять на «также» — слитно.

Примеры правильного написания слов «тоже» или «то же»

Для лучшего понимания правила рассмотрим несколько наглядных примеров. В них мы разберем, в каких случаях используется слитное, а в каких — раздельное написание. Напоминаем, что если «тоже» можно заменить синонимом «также», то пишем слитно, если же можно добавить слово «самое» — пишем раздельно. Это простое правило поможет избежать ошибок в написании.

  • Мой брат тоже подумал об этом университете (аналогично кому-то).

  • Сегодня я приготовила то же блюдо, что и вчера (то же самое блюдо).

  • Она тоже любит классическую музыку (как и кто-то другой).

  • Все пришли на концерт, я тоже не остался дома (как и другие).

  • Он высказал то же мнение, что и раньше (то же самое мнение).

  • Погода тоже не радовала (также).

  • Дети тоже хотят поехать в кино (как и взрослые).

  • Собака тоже хочет гулять (собака также хочет гулять).

  • Он тоже не сделал домашнее задание (он также не сделал).

  • Сегодня то же задание, что и вчера (то же самое задание).

  • На обед приготовили то же блюдо (то же самое блюдо).

  • Каждый день одно и то же (устойчивое выражение).

  • Она надела то же платье (то же самое платье).

Когда используешь этот лайфхак, «тоже» и «то же» уже не кажутся такими страшными, не правда ли?

Почему эти слова часто пишут с ошибкой

В русском языке путаница между «тоже» и «то же» — распространенная ошибка, и для этого есть несколько причин.

«Тоже» или «то же»: как правильно пишется.
Источник: Freepik

  • Основная заключается в том, что эти два слова имеют очень близкое значение, но разные функции в предложении. «Тоже» — это наречие, которое используется для выражения согласия или подтверждения, например: «Я тоже люблю читать книги». В этом случае оно указывает на то, что кто-то разделяет ваше мнение.

  • С другой стороны, «то же» является сочетанием слов «то» и «же», которое используется для указания на тождество или идентичность чего-либо. Например: «Я купила то же платье, которое вы показали мне вчера». В этом случае «то же» указывает, что платье — то самое, которое вы показали мне.

  • Еще одной причиной, по которой мы путаемся в написании «тоже» и «то же», — это их одинаковое звучание. В устной речи мы не делаем различия между ними, что приводит к путанице при написании.

Советы эксперта

Мы поговорили с нашим экспертом Екатериной Тупицыной и спросили ее, как разобраться, когда нужно писать «тоже», а когда «то же».

— Хочу сразу уточнить, что здесь действует главное правило: определи часть речи — узнаешь написание.

Эксперт предложила сравнить четыре предложения:

  • Я тоже приду.

  • Она терялась в догадках, мы тоже ничего не могли понять.

  • Тоже мне, умник нашелся!

  • Вы наденете то же платье?

— В первом случае перед нами наречие «тоже», которое означает «аналогично», «в равной мере, равным образом». Оно всегда пишется слитно. Во втором случае тоже — это сочинительный союз, который можно заменить союзом и. В третьем случае тоже — это частица, которая обычно употребляется, когда говорящий выражает неодобрение или сомнение. В четвертом «то же» — это сочетание указательного местоимения «тот» и частицы же. По моему мнению, носителю языка не обязательно знать все тонкости, можно просто запомнить, что если перед тобой не местоимение + частица, всегда пиши слитно.

Несколько советов от Екатерины Тупицыной, чтобы запомнить верное написание и не ошибаться:

  • Во-первых, обращайте внимание на смысл предложения. Местоимение «тот» всегда указывает на что-то, что названо в самом предложении или предыдущем контексте. Значит, где-то рядом должно быть существительное среднего рода, от которого задаем вопрос «какое?». Например: «Платье (какое?) — “то”.

  • Во-вторых, частицу же в таких случаях можно безболезненно убрать или переставить, и смысл предложения не поменяется. Например: «Вы наденете то пальто?» или «Вы наденете то же пальто?».

  • В-третьих, можно поставить слово «самое» после сочетания «то же». Например: «Вы наденете то же самое платье?».

— Я хочу посоветовать всем интересующимся правилами русского языка несколько справочных ресурсов, — подвела итог эксперт. — «Мел» (раздел «Грамотность») — просто гора интересных, смешных и познавательных статей о русском языке. От того, что значит «кисейная барышня», до того, как правильно — «фудкорт» или «фуд-корт». Справочный портал «Грамота.ру» — это тот случай, когда сайту в интернете можно доверять, потому что портал работает с лингвистами — сотрудниками Института русского языка РАН".

Другие слова, в которых часто допускают ошибки

Русский язык богат на слова, в которых даже грамотные люди порой допускают ошибки. Давайте разберемся с самыми распространенными «подводными камнями» орфографии.

Мужчина и женщина в библиотеке в книгах ищут правильное написание «тоже» или «то же».
Источник: Freepik

  • Иметь в виду (не «иметь ввиду») — фразеологизм, синоним «подразумевать», всегда пишется раздельно.

  • Прийти по адресу (не «придти») — в словарных формах глагола «идти» с приставками, оканчивающимися на гласную, Д из корня уходит, а И заменяется на Й. Например: «выйти», «уйти», «дойти», «зайти», «прийти».

  • ЗвонИт (не «звОнит») — ударение падает на окончание, как и в других формах глагола «звонИть»: звонЮ, звонИм, звонИшь, звонЯт.

  • КаталОг (не «катАлог») — ударение падает на последний слог во всех падежах.

  • ДоговОр (не «дОговор») — во множественном числе «договОры».

  • ЖалюзИ (не «жАлюзи») — ударение на последний слог, неизменяемое.

  • ТОрты (не «тортЫ») — ударение на первый слог во всех формах, это устоявшаяся форма.

  • СвЁкла (не «свеклА») — в корне слова пишется буква Ё, и она всегда является ударной.

  • Претендент (не «притендент») — является словарным словом.

  • Будете (не «будите») — это I спряжение, поэтому во 2-м лице множественного числа у него будет окончание -ете.

  • Будущий (не «будующий») — в этом слове суффикс -ущ-. Суффикса -ующ- в русском языке не существует.

  • Компания — кампания. В русском языке есть оба слова, но их часто путают. Если речь идет о группе людей или организации, пишем через О, если имеется в виду комплекс мероприятий, пишем через А.

Список источников

1. Розенталь Д. Справочник по правописанию и стилистике. 1997.

2. Валгина Н., Еськова Н., Иванова О., Кузьмина С., Лопатин В., Чельцова Л. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник. 2009.

Эксперт: Екатерина Тупицына, основатель корректорского бюро «Ёлки-палки», автор и эксперт курса «Первая корректура», магистр филологии МГУ им. М. В. Ломоносова, сотрудник Справочной службы русского языка ИРЯ РАН (2017—2023)