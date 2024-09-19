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Товарищи из других стран: есть ли у птиц друзья-мигранты?

После наблюдения за тысячами записей на протяжении десятилетий исследователи обнаружили, что птицы с одинаковым оперением действительно могут держаться вместе во время ежегодной миграции в США.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Для того, чтобы изучить миграцию птиц, ученые отлавливают несколько экземпляров сетями и покрывают их крошечными полосами, а также ставят номера на лапки. В ходе таких наблюдений специалистам удалось установить связи между певчими пернатыми. Например, пишет National Geographic, каждую весну американская горихвостка, камышевки магнолии и каштановые камышевки попадают в одни и те же секции сетей и в одни и те же промежутки времени от 20 до 45 минут.

Аналогичным образом, когда птицеловы отправляются осенью в эти же места, они непременно ловят белогорлых воробьев, корольков с рубиновыми коронками и камышевок с желтыми крестцами — и снова в те же сети и в то же время. Все это говорит о том, что эти птицы не просто случайным образом приостанавливают свои миграции, когда устают или голодны, а следуют повторяющимся закономерностям.

Друзья-мигранты

Ученые в ходе ряда исследований обнаружили, что певчие птицы оказывались рядом друг с другом гораздо чаще, чем демонстрировали избегание. Из всех 50 изученных видов данные показали, что только американские горихвостки и корольки с рубиновыми коронками активно избегали друг друга, причем по неясным причинам.

Ученые считают такое поведение нелогичным. Дело в том, что во время вынужденных остановок, когда птицам нужно восстановить силы и энергию, в своих сородичах они должны видеть конкурентов. Но этого не происходит, что немного сбивает с толка специалистов.

Хотя логика в поведении все же наблюдается. Дело в том, что птицам необходимо быстро находить пищу, и поэтому присутствие других пернатых с похожими пищевыми предпочтениями может сигнализировать новичкам, где находится хорошая среда обитания для поиска пропитания.

Ученые намерены проводить дальнейшие исследования, чтобы найти больше причин социального взаимодействия птиц во время миграции.

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