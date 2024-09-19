Товарищи из других стран: есть ли у птиц друзья-мигранты?

Аналогичным образом, когда птицеловы отправляются осенью в эти же места, они непременно ловят белогорлых воробьев, корольков с рубиновыми коронками и камышевок с желтыми крестцами — и снова в те же сети и в то же время. Все это говорит о том, что эти птицы не просто случайным образом приостанавливают свои миграции, когда устают или голодны, а следуют повторяющимся закономерностям.