«Тотальный диктант» в 2025 году: когда проходит, как написать, какие бонусы дает участникам

Понятно, что если брать для «Тотального диктанта» тексты, которые уже были опубликованы, велика вероятность списывания. Так и происходило в первые годы, когда в качестве проверочного материала использовались отрывки из произведений Николая Гоголя или Льва Толстого. Теперь каждый текст — это эксклюзив: автор пишет его специально для этого мероприятия. В сентябре, 8-го числа, выбирается писатель, который должен будет подготовить материал для диктанта в следующем году.