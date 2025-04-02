«Тотальный диктант» в 2025 году: когда проходит, как написать, какие бонусы дает участникам

Людей всегда привлекает участие в каком-то большом и интересном проекте. Их воодушевляет мысль, что к акции примыкает множество энтузиастов по всему миру. Вместе с экспертом расскажем, как поучаствовать в 2025 году в «Тотальном диктанте», что нужно для регистрации и какие награды в результате можно получить.
Что такое «Тотальный диктант»
Это гуманитарная акция, которая была придумана в 2004 году студентами и преподавателями Новосибирского университета для желающих узнать свой уровень грамотности по русскому языку. Несколько лет диктант проводился только на площадке учебного заведения. А потом вышел за его стены и получил признание не только на федеральном уровне, но и во всем мире.
Сегодня организатором акции выступает новосибирский Фонд «Тотальный диктант». Она направлена на повышение интереса к русскому языку не только среди носителей, но и иностранцев, которые его изучают. В прошлом году в диктанте в дистанционном формате и офлайн-режиме приняли участие больше миллиона человек из 117 стран мира.
— «Тотальный диктант» предназначен для тех, кто заинтересован в настоящих знаниях и выступает против формализма, — считает Александра Ушакова, кандидат филологических наук, доцент кафедры отечественной и зарубежной литературы факультета лингвистики Университета «Синергия».
Даты проведения «Тотального диктанта» в 2025 году
Особенность этой акции — единство даты и времени проведения диктанта для всех участников. Одного закрепленного за ним числа в календаре нет. В 2025 году он пройдет 5 апреля. В Москве «Тотальный диктант» стартует в 14.00 часов. В других городах может начаться позже или раньше из-за разных часовых поясов.
Ежегодно по сложившейся традиции проводится конкурс на звание символической столицы мероприятия. Победителем становится населенный пункт, которому отдали предпочтение наибольшее число участников голосования. В этом году столица диктанта — федеральная образовательная территория «Сириус» в Сочи.
На каких площадках пройдет «Тотальный диктант»
Площадки для диктанта будут открыты в 49 российских городах. Свои двери гостеприимно распахнут для любителей русского языка библиотеки, вузы, коворкинг-центры, кофейни и даже кинотеатры. Но если вы не найдете свой населенный пункт в числе таких площадок, не расстраивайтесь. Участвовать в диктанте можно и в онлайн-режиме.
Кто может написать «Тотальный диктант»
Присоединиться к акции может любой желающий из любой страны мира. «Тотальный диктант» не требует взноса и проходит на безвозмездной основе. Для того чтобы стать участником, требуется только регистрация на сайте.
В рамках события состоится акция «Тот. Язык». Она позволит представителям малых народностей написать диктант на своем языке. В этом году в ней смогут участвовать татары, казахи, буряты и еще порядка 17 представителей национальных диаспор.
В 2025 году нас ждут новшества. Например, принять участие в диктанте, кроме иностранцев, смогут дети до 14 лет. Для них состоится акция «Недиктант. Дети».
Как проходит «Тотальный диктант»
Рассмотрим два варианта, в зависимости от того, как вы будете участвовать — очно или заочно.
Офлайн-формат
Если вы пришли на площадку вместе с другими участниками акции, то ничего с собой брать не надо: ручку и бланк вам выдадут на месте.
- Вначале участники выслушают вступительное слово организаторов. Затем пройдет видеоразбор сложного слова с подробным описанием соответствующего правила русского языка.
- Следующая часть — прослушивание текста в исполнении автора или известных актеров, журналистов, писателей, преподавателей, поэтому качество диктовки всегда высокое.
- Затем участники делают запись диктанта под диктовку.
- Текст читают повторно, чтобы все могли проверить, верно ли они его записали.
- Диктант длится около полутора часов.
- После дается дополнительное время, чтобы еще раз проверить написанный текст.
- Перед тем, как сдать бланк на проверку, его нужно подписать своей фамилией. Также необходимо указать любое кодовое слово. С помощью этих данных вы сможете узнать итоги диктанта.
Онлайн-формат
При участии в мероприятии в онлайн-режиме действуют несколько другие правила.
- Зайдите на страничку сайта «Тотальный диктант» в рубрику «Новости». Там будет опубликовано объявление о времени, когда будут читать текст диктанта. Обычно это происходит несколько раз в течение дня.
- В нужные часы снова зайдите на сайт и нажмите кнопку «Написать» в блоке «Онлайн-диктант».
- Эта кнопка будет активна в день проведения акции.
- Откроется окошко, в котором вы будете записывать диктант на слух.
- Тщательно проверьте написанное и отправьте организаторам мероприятия.
Как пишут текст для «Тотального диктанта» и кто его автор
Понятно, что если брать для «Тотального диктанта» тексты, которые уже были опубликованы, велика вероятность списывания. Так и происходило в первые годы, когда в качестве проверочного материала использовались отрывки из произведений Николая Гоголя или Льва Толстого. Теперь каждый текст — это эксклюзив: автор пишет его специально для этого мероприятия. В сентябре, 8-го числа, выбирается писатель, который должен будет подготовить материал для диктанта в следующем году.
— Филологический совет «Тотального диктанта» каждый год тщательно выбирает автора текста. К этому процессу часто привлекают литературных критиков. Важный критерий выбора автора — его мастерство и актуальность, — подчеркнула наш эксперт Александра Ушакова.
В 2025 году диктант напишет Марина Москвитина, чья книга «Ты, главное, пиши о любви» стала победительницей премии «Ясная поляна», а сборник веселых историй «Моя собака любит джаз» был награжден Международным дипломом Ганса Христиана Андерсена.
Текст, который авторы готовят, делят на четыре части. Это делается для того, чтобы жители Сибири, Дальнего Востока, Европейской части России, Северной и Южной Америк написали свой вариант диктанта. Такой подход предотвращает списывание из-за разницы во времени.
Как пройти регистрацию на «Тотальный диктант»
Регистрация на «Тотальный диктант» уже идет. Она начинает работать за 10 дней до акции. В этом году зарегистрироваться на сайте можно с 29 марта.
Чтобы пройти регистрацию, нужно создать свой «Личный кабинет». То есть войти на сайт под своей фамилией с помощью электронной почты и пароля или идентифицироваться через страничку в социальных сетях.
На почту придет письмо со ссылкой. Пройдя по ней, вы попадете в «Личный кабинет», где вас попросят указать информацию о себе. Позже можно выбрать одну из форм участия: тест TruD, который рассчитан на тех, кому русский язык не родной, или написать «Тотальный диктант». Любой вариант подразумевает как присутствие на площадке, так и участие в дистанционном режиме.
Подготовка к «Тотальному диктанту»
Готовиться к диктанту можно самостоятельно, занимаясь на разных образовательных площадках или используя традиционные пособия и учебники, например, справочник Д. Розенталя. Рассмотрим основные способы подготовки:
- На сайте «Тотального диктанта» рекомендуют очные курсы «Русский по пятницам» и онлайн-курс «Никогда не пиши “ни когда”».
- Можно попробовать написать диктанты, которые уже проводились и сопоставить уровень сложности текстов со своими знаниями.
- Повторить сложные правила и пройти тесты по русскому языку в интернете.
- Читать книги из классической русской литературы. Такое занятие помогает запомнить сложные слова и повышает грамотность.
— «Тотальный диктант» по сравнению с привычным школьным, безусловно, труднее, так как представляет собой оригинальный текст, предполагающий вариативность постановки знаков препинания. Разнообразие проверяемых орфографических правил тоже позволяет сразу оценить навыки участников акции, — уверена Александра Ушакова.
Как проверяют «Тотальный диктант»
«Тотальный диктант» проверяет группа филологов, входящих в Филологический совет. Они считают количество орфографических и пунктуационных ошибок, которые допустил участник. Одна пунктуационная неточность позволит заработать оценку «отлично». Если захромала орфография, то таких скидок не будет. За несколько орфографических ошибок есть неплохой шанс получить «хорошо». Но если член Филологического совета насчитает до восьми и больше ляпов, то это только «удовлетворительно». Двойки за диктант не ставятся.
— Специалисты, входящие в Филологический совет, сначала участвуют в подготовке текста к диктанту, комментируют спорные случаи, варианты. К проверке привлекаются профессионалы из высших учебных заведений. Работы проверяются дважды, а спорные случаи — трижды, чтобы исключить неточности в оценивании, — говорит наш эксперт Александра Ушакова.
Когда будут известны результаты «Тотального диктанта» и как их узнать
Обычно на проверку всех работ уходит не меньше нескольких недель. Результаты будут в вашем «Личном кабинете». Для этого нужно зайти на сайт, найти кнопку «Посмотреть результаты», ввести кодовое слово и свою фамилию. После этого откроется окошко с полученной оценкой.
Какие награды предоставляются
Главный подарок для настоящего любителя языка, конечно, это участие в интересном мероприятии и чувство приобщенности к большому проекту. Но в 2025 году организаторы обещают добавить приятные бонусы: все, кто напишет «Тотальный диктант» на пять, кроме сертификата, получат подарки от спонсоров и смогут присутствовать на торжественной церемонии награждения.
Главное о «Тотальном диктанте» в 2025 году
«Тотальный диктант» — гуманитарный проект, в котором может принять участие каждый желающий. Давай пройдемся по основным моментам и подведем итог.
1. В 2025 году он пройдет 5 апреля.
2. Каждый год пишет и читает диктант новый автор, который ежегодно избирается на конкурсной основе.
3. Каждый текст диктанта уникален.
4. В этом году его автором стала Марина Москвитина.
5. В 2025 году в мероприятии смогут принять участие иностранцы, дети до 14 лет, а малые народы напишут его на своем языке.
6. По сложившейся традиции ежегодно определяют столицу «Тотального диктанта». В 2025 году — это Сочи.
7. Для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте акции.
8. Регистрация начинается за 10 дней до мероприятия.
9. Писать диктант можно офлайн или дистанционно.
10. Проверяет работы Филологический совет около трех недель.
11. Оценку «пять» можно получить, если нет ни одной орфографической ошибки, при наличии одной пунктуационной.
12. Результат можно посмотреть в своем «Личном кабинете» на официальном сайте акции.
13. Написавшие диктант на «отлично» получат сертификат, подарки от спонсоров и смогут присутствовать на торжественном награждении.
Список источников
1. Сайт «Тотальный диктант». Рубрика «О проекте».
2. Детей и иностранцев приглашают к участию в «Тотальном диктанте». Портал «Русский мир». 2025.
Эксперт: Александра Ушакова, кандидат филологических наук, доцент кафедры отечественной и зарубежной литературы факультета лингвистики Университета «Синергия»