Торжество православия. Что ни в коем случае нельзя делать на Иванов день

Что такое Торжество православия
Праздник Торжество православия был установлен в Византии в честь победы православных христиан над иконоборцами.
Дело в том, что вплоть до VIII века христиане спокойно писали иконы, помня о том факте, что иконопочитание было основано на обычаях апостолов и первохристиан и утверждено самим Иисусом Христом. Так, святой апостол Лука, хорошо знавший Богородицу, сам, лично написал ее первую икону. А Иисус Христос, однажды отерев платом пот с лица, оставил верующим своей образ, который до сих пор называют Нерукотворным Спасом. Еще большим почитанием у верующих пользуется Туринская плащаница, в которую было завернуто тело Спасителя, и на которой позже естественным образом проявилось изображение Христа.
Но в VIII веке в Византии распространилась иконоборческая ересь. Сторонники лже-учения стали захватывать храмы. Они громили иконописные мастерские, жгли иконы и выгоняли из монастырей и храмов тех, кто поклонялся образам. Дошло до того, что их заключали в темницы, пытали и даже казнили. Наконец патриарх Павел, которого заставили пописывать документы против почитания икон, оставил патриаршество, объяснив императору Константину, что страшится не людей, но анафемы от Вселенской церкви. Перед смертью он завещал выбрать патриархом сановника Тарасия, приверженца иконопочитания. Тарасий согласился, но поставил условие — собрать в Никее VII Вселенский собор и там решить вопрос об иконах.
Собор проходил в волнениях. Его пытались сорвать, его пытались перенести на другой год, но ничего не вышло. Пытались поднять мятеж и свергнуть царицу Ирину. Тоже не получилось. Собор состоялся в 787 году. На нем присутствовали епископы, священники и даже два представителя от императора Константина и императрицы Ирины.
Что постановил Вселенский собор
- Ради сохранения церковных преданий украшать стены храмов и домов, священные сосуды и одежды изображениями Иисуса Христа, Богородицы и святых. Так же разрешалось устанавливать их иконы при дорогах.
- Делать это следовало не для служения иконам, а ради почитания и поклонения тем, кто на них изображен.
- Иконы следует освящать, воскуривать перед ними фимиам, воздавая честь тем, кто на них изображен.
- Иконы нужны, чтобы напоминать верующим о тех, кто на них изображен, чтобы верующие в душе как можно чаще обращались с молитвой к Богу, Богородице и святым.
- Поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней.
- Те, кто противится почитанию икон, должны быть отлучены от церкви, а священники — лишены сана.
Еретики просто так не сдавались. Гонения продолжались на окраинах империи и только к середине IX века из темниц вышли все почитатели икон. Ересь иконоборчества была преодолена. Дочь императора Константина Багрянородного Феодора говорила так: «Кто не чествует изображения Господа нашего, Пресвятой Его Матери и всех святых, да будет проклят!».
Именно в это время патриарх Константинополя Мефодий в первый раз провел в соборе Святой Софии праздничное богослужение в честь Торжества православия. Было это в первый воскресный день Великого поста.
Что за праздник: обретение головы Иоанна Предтечи
По преданию церкви пророк и предтеча Христа Иоанн Креститель был умерщвлен во дворце царя Ирода по просьбе его дочери Соломеи. Та танцевала перед гостями царя и так понравилась Ироду, что он пообещал исполнить любое ее жаление. Соломея пожелала голову Крестителя на блюде. Ирод слово сдержал, и Иоанна тот час обезглавили стражники. Его тело было отдано ученикам для погребения, а голова была долгое время скрыта от христиан.
Начнем с того, что Соломея со своей матерью Иродиадой бросили ее в «нечистое место». Но как рассказывает евангелист Лука, во дворце нашлась христианка Иоанна, жена царского домоуправителя. Она тайно вынесла голову Крестителя из дворца в сосуде и погребла ее на Елеонской горе.
В IV веке голову нашли в первый раз — это было первое обретение. Некий праведный человек по имени Иннокентий стал строить на горе храм и при закладке фундамента наткнулся на сосуд с головой. Он хранил ее как святыню, но перед смертью снова похоронил на том же месте.
Затем голову Крестителя нашли некие монахи, проходившие мимо. Они засунули ее в мешок, а мешок отдали незнакомому попутчику — горшечнику. Тот долгое время не знал, что в мешке, но Иоанн Предтеча явился ему и надоумил бежать от нерадивых монахов. Горшечник сохранил главу Предтечи, а перед смертью передал ее на хранение сестре. Голова какое-то время переходила от христианина к христианину, но в конце концов попала в руки к еретику Евстафию, который намеревался с помощью чудес, исходящих от нее, распространить свое учение. Его уловку раскрыли, еретик бежал, но прежде закопал голову в пещере. Вернуться он не смог — в пещере монахи основали монастырь. В 452 году одному из них — архимандриту Маркеллу явился Иоанн Креститель и указал место, где можно найти голову. Так глава Предтечи была обретена во второй раз.
Было в этой истории и третье обретение главы. В начале IX века ее спрятали во время беспорядков. В третий раз ее нашли через несколько десятилетий и перенесли в Константинополь.
В честь первых двух обретений главы Крестителя РПЦ установила праздник. В невисокосный год его отмечают 9 марта. Третье обретение главы празднуют отдельно — 7 июня.
На Руси 9 марта всегда называли Ивановым днем. Верили, что за убийство Крестителя 12 дочерей Ирода были навеки прокляты и стали разными болезнями. От Лихоманки и Желтушницы до Огневицы. А про погребение Иоанна рассказывали сказки. Якобы Иоанн погребен во святом горнем Иерусалиме. И гроб его стоит рядом с гробом Богородицы и гробом Спасителя. Над ними цветут цветы, поют птицы и ангелы.
Что можно делать 9 марта
На Иванов день считалось благим мириться с родными. На этот счет была поговорка: «На Обретение ((Иванов день) птицы летят в гнездо, дети к хлебу, а муж к жене».
- Особо на Руси почитали пятницу перед Обретением. В это время не работали, не стирали, не пряли и не убирались. Верили: «Аще кто пятницу ту чтет, тот от нищеты сохранен будет!»
- На Иванов день на Руси ходили в храм, стояли службу. Исключений не было — на дворе — Великий пост.
- На Иванов день заботились о птицах. Кормили домашних и лесных, готовились встречать перелётных — делали и ставили скворечники. Считалось, что птицы приносят в дом счастье.
- Проверяли улья. Если на Иванов день пчелы живые, значит с ними уже ничего не случится.
- Рыбачили. Рыбалка в этот день всегда бывала удачной. Из рыбы варили уху и обязательно угощали ей всех соседей, нищих и странников.
Что нельзя делать на Иванов день
- На Обретение не гуляли, не пили водки и не ели скоромного.
- Запрещалось работать. Вместо это следовало посетить храм.
- Женщины в этот день не стирали. Верили — начни стирать, и перелетные птицы улетят обратно. Снова наступит зима.
- Ни в коем случае нельзя было готовить блюда из птицы.
- Не рубили головы курам, не резали скот.
- Не оставались на улице в темное время суток. Считалось, на Иванов день там ходят дочери царя Ирода лихоманки и огневицы и ищут очередную жертву. Поэтому старались вечером оставаться дома.
Майя Новик