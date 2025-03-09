Торжество православия. Что ни в коем случае нельзя делать на Иванов день

Затем голову Крестителя нашли некие монахи, проходившие мимо. Они засунули ее в мешок, а мешок отдали незнакомому попутчику — горшечнику. Тот долгое время не знал, что в мешке, но Иоанн Предтеча явился ему и надоумил бежать от нерадивых монахов. Горшечник сохранил главу Предтечи, а перед смертью передал ее на хранение сестре. Голова какое-то время переходила от христианина к христианину, но в конце концов попала в руки к еретику Евстафию, который намеревался с помощью чудес, исходящих от нее, распространить свое учение. Его уловку раскрыли, еретик бежал, но прежде закопал голову в пещере. Вернуться он не смог — в пещере монахи основали монастырь. В 452 году одному из них — архимандриту Маркеллу явился Иоанн Креститель и указал место, где можно найти голову. Так глава Предтечи была обретена во второй раз.