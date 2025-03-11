Торопиться не стоит. Как продать участок, выделенный многодетной семье

В последние десять лет российским многодетным семьям, по данным «Дом. РФ», выдано более 30 тысяч земельных участков для строительства домов. Не все смогли воспользоваться этим правом по разным причинам и раздумывают о продаже земли от государства. На каких условиях это можно сделать, aif.ru выяснил у юриста в сфере недвижимости Станислава Нови.
Участки семьям с тремя и более детьми выдают региональные власти из числа государственных земель, предназначенных для строительства жилья. В каждом регионе действуют свои правила, но везде важно, чтобы семья имела российские паспорта, детей не старше 18 лет и нуждалась в решении «квартирного вопроса».
Построить дом сегодня непросто, порой многодетные семьи за несколько лет так и не начинают стройку родового гнезда. Поэтому задумываются, а можно ли продать имущество, полученное от государства?
«Во-первых, нужно понимать, на каком праве выделен этот участок, нужно внимательно изучить свои документы (это либо договор о передаче в аренду, либо свидетельство о праве собственности), в зависимости от региона они разнятся, — говорит Станислав Нови. — Обычно варианта три. Во-первых, их могут на определенный срок выдавать в аренду, обычно это десять лет. Как правило, в этом случае есть обязательство построить дом на этом участке. Впоследствии и здание, и земля оформляются в собственность семьи. После этого можно продавать свою недвижимость».
Второй вариант, продолжает эксперт, это передача участка в собственность семье с обременением: условием, что на нем должен быть возведен дом, обычно за те же десять лет. Если стройка в срок не окончена, собственность могут отобрать в пользу государства. Если дом построен, его нужно ввести в эксплуатацию, оформить право собственности, снять с участка обременение и готовить к продаже.
И третий вариант — участок выделяется семье в долевую собственность безо всяких обременений. Но в каждом случае недвижимость можно продать только с разрешения органов опеки, которые потребуют либо обеспечить аналогичной собственностью всех членов семьи, либо положить на их счет в банк часть суммы от продажи участка.
«Деньги выделяются собственникам в равных пропорциях, — уточняет юрист. — Например, если в семье трое несовершеннолетних детей и родители, а участок продан за 1 млн рублей, то папе и маме нужно будет открыть счета в банке на имена детей и положить каждому по 200 тысяч рублей. Если ребенок уже достиг совершеннолетия, такого обязательства нет».
Есть ли смысл продавать такой участок, стоит хорошо подумать, считает Станислав Нови.
«В нашем случае мы выгадаем всего 400 тысяч рублей (40% от суммы продажи), потеряем недвижимость, а суммы, положенные на счета детей, вполне возможно к их совершеннолетию уже не будут казаться настолько значительными из-за инфляции, — считает он. — Стоит помнить, что любая продажа сопряжена с техническими сложностями и финансовыми затратами. При этом земля традиционно растет в цене, участок можно будет продать позже более выгодно, не включая в ваши отношения органы опеки. К тому же кто-то из детей может решить построить дом, либо у родителей изменятся обстоятельства к лучшему. Если нет обязательства построить дом и проблем с содержанием участка, а хлопот с ним немного — в принципе достаточно пару раз в год выкосить траву, то лучше не торопиться с продажей».
В большинстве регионов страны многодетные семьи могут вместо участка взять деньги, то есть получить так называемый земельный сертификат. Сумма варьируется от 50 до 100 тысяч рублей. В зависимости от региона потратить эти деньги можно на покупку земли или любое улучшение жилищных условий.