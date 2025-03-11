Торопиться не стоит. Как продать участок, выделенный многодетной семье

«В нашем случае мы выгадаем всего 400 тысяч рублей (40% от суммы продажи), потеряем недвижимость, а суммы, положенные на счета детей, вполне возможно к их совершеннолетию уже не будут казаться настолько значительными из-за инфляции, — считает он. — Стоит помнить, что любая продажа сопряжена с техническими сложностями и финансовыми затратами. При этом земля традиционно растет в цене, участок можно будет продать позже более выгодно, не включая в ваши отношения органы опеки. К тому же кто-то из детей может решить построить дом, либо у родителей изменятся обстоятельства к лучшему. Если нет обязательства построить дом и проблем с содержанием участка, а хлопот с ним немного — в принципе достаточно пару раз в год выкосить траву, то лучше не торопиться с продажей».