Торгпредство России в Швеции подверглось нападению

За последний год территория дипмиссии подверглась 11 нападениям дронов, сбрасывающих емкости с краской. Одной из целей стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для атак использовались в том числе опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам. Нападавших до сих пор не нашли.