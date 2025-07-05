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Торгпредство России в Швеции подверглось нападению

Торгпредство РФ в Швеции подверглось нападению, на него сбросили краску с дрона.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Торгпредство России в Швеции снова подверглось нападению, сообщило посольство в Стокгольме в Telegram-канале.

«Пятого июля около 3:30 утра торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущая такая атака произошла 17 июня», — говорится в релизе.

Как отметили в посольстве:

нападения на посольство и торгпредство продолжаются более года;дипломаты обращались в полицию и МИД Швеции с призывами пресечь атаки;Стокгольм призвали соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.

«Результатов, как видим, по-прежнему нет. Возникает закономерный вопрос: шведские власти не могут или не хотят расследовать эти инциденты и обеспечить защиту диппредставительств?», — говорится в публикации.

Посольство потребовало полноценного расследования, призвало найти и наказать инициаторов и исполнителей этих акций, в Стокгольме должны понимать, что несут ответственность за развитие ситуации.

За последний год территория дипмиссии подверглась 11 нападениям дронов, сбрасывающих емкости с краской. Одной из целей стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для атак использовались в том числе опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам. Нападавших до сих пор не нашли.