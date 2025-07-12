Торговый кризис с Азербайджаном: чем это грозит российским покупателям

С 11 июля 2025 года Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции от двух азербайджанских компаний. Агентство пищевой безопасности Азербайджана, заявило, что данные производители «более не заинтересованы в дальнейших поставках своих товаров». Для России, где доля азербайджанских товаров в импорте составляет менее 1%, ситуация не критичная. Азербайджан же, в свою очередь, своими действиями обрубил ключевой для себя рынок сбыта, так как 96% его томатов и 98% косточковых фруктов направлялись именно в Россию. Это решение приведет к тому, что Баку потеряет до $1,2 млрд экспортной выручки, прогнозируют эксперты. При этом для Азербайджанской экономики, если они перестанут продавать свои сельхоз товары, ситуация тоже не будет трагичной. «Для них главное экспорт нефти», — пояснил ВФокусе экономист Александр Разуваев.