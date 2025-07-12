Торговый кризис с Азербайджаном: чем это грозит российским покупателям

Торговые отношения
C 2020 по 2025 год товарооборот между Россией и Азербайджаном с демонстрировал устойчивый рост. Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, он вырос с $3 млрд в 2020 году до $4,8 млрд в 2024 году. При этом Россия экспортировала в Азербайджан в 3−5 раз больше, чем импортировала. Так, в 2024 году экспорт Азербайджана в Россию составил $1,178 млрд, из которых $600 млн приходилось на овощи и фрукты. За это же время Россия поставила в Азербайджан товары на $3,621 млрд. В основном, это были нефтепродукты, металлы и зерновые.
С 11 июля 2025 года Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции от двух азербайджанских компаний. Агентство пищевой безопасности Азербайджана, заявило, что данные производители «более не заинтересованы в дальнейших поставках своих товаров». Для России, где доля азербайджанских товаров в импорте составляет менее 1%, ситуация не критичная. Азербайджан же, в свою очередь, своими действиями обрубил ключевой для себя рынок сбыта, так как 96% его томатов и 98% косточковых фруктов направлялись именно в Россию. Это решение приведет к тому, что Баку потеряет до $1,2 млрд экспортной выручки, прогнозируют эксперты. При этом для Азербайджанской экономики, если они перестанут продавать свои сельхоз товары, ситуация тоже не будет трагичной. «Для них главное экспорт нефти», — пояснил ВФокусе экономист Александр Разуваев.
Реакция России
Для российского потребителя последствия могут проявиться в росте цен на фрукты и овощи в приграничных регионах.
«Это затронет, прежде всего, Дагестан и Ростовскую область, Крым, Краснодарский край. Если поставки будут прекращены, то едвазаметный скачок цен на эти товары будет естественной реакцией рынка. Но шока, дефицита или астрономического роста цен не будет», — добавил он.
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что ведомство не намерено вводить запрет на ввоз томатов из Азербайджана, так как рынок способен регулировать себя самостоятельно. По ее словам, летом дефицит овощей минимален благодаря продукции личных подсобных хозяйств. Лут отметила, что при достаточном объеме отечественной продукции потребность в импорте снижается. Однако в случае нехватки овощей Россия всегда может рассчитывать на поставки от дружественных стран, таких как Узбекистан и Турция.
Напомним, отношения России и Азербайджана обострились после рейдов в Екатеринбурге в июне 2025 года, когда российские силовики задержали около 50 представителей азербайджанской диаспоры по делу об убийствах 2000-х годов. В ответ Азербайджан провел обыски в офисе российского агентства Sputnik в Баку, задержав его руководителей Игоря Картавых и Евгения Белоусова по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Также были арестованы восемь россиян по подозрению в киберпреступлениях и наркотрафике. Россия назвала действия Баку «недружественными» и потребовала освобождения граждан.
Дарья Баева.