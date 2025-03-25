Торговля вином в интернете: кто бы мог продавать алкоголь в сети

Крым может стать первым регионом России, где будет открыта продажа алкоголя через интернет. Речь идет о вине.
— Ассоциация виноградарей и виноделов Севастополя подготовила инициативу по объявлению Республики Крым и Севастополя экспериментальной площадкой для интернет-торговли вином. Все возможности у региона для этого есть. Нужна только правовая база, — рассказал РИА Новости сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.
Николаев предлагает привязывать аккаунт площадки, где будут продавать вино, к Госуслугам. По его словам, если будет реализована доставка до дома, то это положительно скажется на самих виноделах и бюджетах регионов.
Роскачество еще в 2024 году исследовало винную промышленность Крыма и Севастополя. Полуостров занимает третье место в России по площади виноградников. Производство напитка только растет. Например, в 2021 году было произведено 3,7 миллионов литров игристых вин. В 2023 году уже 11,3 миллиона литров.
— По итогам исследований, качество вин в Крыму и Севастополе сейчас находится на небывало высоком уровне. Это касается не только дорогих вин, но и винодельческой продукции с ценой от 450−500 рублей на полках, — отметили в организации.
Вопрос продажи алкогольных напитков через интернет обсуждается уже не в первый раз. В 2023 году планировалось, что Почта России сможет реализовать этот проект, но МВД выступило против.
— Приобретение через интернет носит непубличный характер, а значит алкоголь может быть заказан в том числе несовершеннолетними гражданами, а местом его доставки возможно определить любую территорию, например, где продажа такой продукции запрещена законом, — заявили тогда в ведомстве.
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что запрещать продажу вина через интернет нецелесообразно. По его мнению, угрозу несет сейчас больше подпольная продажа в сети крепких алкогольных напитков, а вот вино продавать нелегально нерентабельно.
— Нет необходимости что-то придумывать для легализации этого процесса. Есть ритейлеры, которые знают и умеют торговать вином. Можно им позволить этим заниматься. Они сами отследят возрастные цензы, — отметил Шишкин.
Олег Николаев предлагает разрешить продажу вина в специализированных маркетплейсах, а выдачу товара через пункт. В свою очередь собеседник ВФокусе Mail пояснил, что через существующие интернет-площадки торговать невозможно. Например, хранение даже нескольких бутылок вина требует получение лицензии, которой у владельцев пунктов выдаче, а чаще всего это индивидуальные предприниматели, нет. Для оформления требуется несколько сотен тысяч рублей и многие не пойдут на такие траты.