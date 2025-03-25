Торговля вином в интернете: кто бы мог продавать алкоголь в сети

Олег Николаев предлагает разрешить продажу вина в специализированных маркетплейсах, а выдачу товара через пункт. В свою очередь собеседник ВФокусе Mail пояснил, что через существующие интернет-площадки торговать невозможно. Например, хранение даже нескольких бутылок вина требует получение лицензии, которой у владельцев пунктов выдаче, а чаще всего это индивидуальные предприниматели, нет. Для оформления требуется несколько сотен тысяч рублей и многие не пойдут на такие траты.