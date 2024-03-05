Торговля смертью. Ученые: почти вся магазинная еда нас медленно убивает

Главные и самые опасные эффекты были направлены на сердечно-сосудистую систему, обмен веществ и мозг, а также повышали смертность. Об этом пишут авторы статьи в The BMJ («Британский медицинский журнал»).
Что считать ультрапереработанной едой?
Для нас эти данные очень актуальны, ведь наше питание во многом близко американскому. Не все догадываются, что Анастас Микоян создавал советский пищепром именно по тамошним лекалам, для этого он специально ездил в США учиться и закупать оборудование. А после перестройки мы окончательно перешли на западный стиль питания.
Вторая важная деталь: многие уверены, что ультрапереработанные продукты — это фастфуд, чипсы, марсы-сникерсы и колы. На самом деле это лишь очень небольшая их часть. Их количество огромно. Когда вы приходите в супермаркет, примерно 80−90% всех продаваемых продуктов являются ультрапереработанными. Не верите?
Давайте разбираться. Ультрапереработанные, значит сильно переработанные пищевой промышленностью. Вот некоторые типичные операции с продуктами, которые производят в процессе изготовления такой еды: измельчение, очищение (рафинация), экстракция, обогащение, внесение большого количества Е-добавок и ароматизаторов, технологическая обработка некоторыми химическими веществами (о ней порой знают лишь профессионалы). Домашняя кухня дальше от промышленной, чем небо от земли.
Экскурсия по магазину
Пройдемся по разным отделам магазина и посмотрим, что такое ультраеда.
Любимый многими отдел, колбасные изделия. Обычно здесь бывает только один не ультра-продукт — сало. Как правило, его делают без Е-шек, ограничиваясь солью и специями. Все остальное содержит массу пищевых добавок и странные ингредиенты, типа мяса механической обвалки, а также специфических животных и растительных белков, полученных сложными методами переработки из чего-то малосъедобного. Даже окорока, грудинки и другие цельнокусковые продукты пропитаны рассолами Е-добавок. Найти что-нибудь без них в этом отделе практически невозможно. Такие продукты-исключения изредка встречаются в специализированных магазинах.
Отдел полуфабрикатов работает для тех, кто не жалеет денег на экономию времени (правда, забывая, что время жизни — самое дорогое). Тут куча продуктов, которые нужно только разогреть или залить кипятком. Почти все — ультрапереработанные. К ним относятся полуфабрикаты из мяса, птицы, рыбы или растительного сырья (котлеты, пельмени, наггетсы
В хлебном отделе порой можно найти продукцию из цельного зерна или грубой муки и почти без Е-добавок. Весь остальной хлеб, особенно из муки высокого сорта, является ультра-едой. Такая же ситуация со всеми другими мучными изделиями (печенье, вафли, пирожные
Перекусы «разбросаны» по всему магазину, чтобы покупателю они чаще попадались на глаза — вдруг возьмет. Так вот все эти чипсы, сухарики, палочки, хлопья, особенно с разными вкусами, и прочие снеки и закуски — тоже ультра. Добавьте к ним сухие завтраки с большим количеством сахара, большинство видов мороженого и сладкие газированные напитки.
Даже в молочном отделе масса ультрапереработки. К ней не относится само молоко (кроме сухого), кефир, йогурт, простокваша и другая кисломолочка, сливочное масло. Сыры плавленые или с большим количеством добавок ближе к ультра-еде.
Что можно покупать в магазинах без вреда здоровью
Вообще, проще сказать, что стоит покупать, а не от чего лучше отказаться — так невелик ассортимент необработанных продуктов. Это вся цельнокусковая сырая продукция из мяса, птицы и рыбы. Если она сдобрена каким-то соусом или маринадом, то скорее всего в ней куча Е-шек. Есть они и в большинстве сырых котлеток, колбасок и фарша. Но есть исключения.
В отделе овощей и фруктов можно и нужно покупать все. Сухие специи и приправы подойдут только те, в составе которых, извините за тавтологию, только специи и приправы — без соли, глютамата и прочих добавок. В бакалее берите простые крупы, а вкус им создавайте сами при готовке.
Чай лучше брать с натуральным вкусом, все прочие ароматы у него почти всегда синтетические. Какао — только со вкусом какао и не быстрого приготовления, в последнем масса сахара больше чем самого какао-порошка. Растительное масло можно брать и рафинированное, хоть оно и переработанное. Дело в том, что оно необходимо для готовки, и единственная альтернатива ему — оливковое экстра вирджн (нерафинированное) — на нем можно готовить.
Все это поможет вам избежать медленного самоубийства ультрапереработанными продуктами. А время? Совершенствуйтесь в готовке, чаще используйте рецепты блюд, которые делаются быстро (их много), улучшайте логистику на кухне, научите себя получать удовольствие от процесса готовки — это реально.
И помните, что на другой чаше весов лежат данные о вреде, наносимом здоровью ультра-едой. Вот как это выглядит в цифрах, полученных учеными, изучавшими американцев:
- повышение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 50—66%;
- повышение общей смертности (от всех причин) на 21%;
- повышение риска развития сахарного диабета 2 типа на 12—40%;
- повышение риска развития ожирения на 55%;
- повышение риска развития тревожных расстройств на 48%;
- повышение риска депрессий на 22%;
- повышение риска развития других психических расстройств на 53%.
- повышение риска развития проблем со сном на 41%;
- повышение риска свистящего дыхания во сне на 40% (признак повышенного риска остановки дыхания во сне, вплоть до смертельного исхода — прим. aif.ru).
Кроме этого есть еще более 20 негативных эффектов ультрапродуктов. К ним относятся повышенные риски развития некоторых видов рака, артериальной гипертонии, метаболического синдрома, неалкогольной жировой болезни печени и ряда других малоприятных проблем.
По этим причинам ученые предлагают приравнять ультраеду к табаку и объявить ей такую же войну на глобальном уровне, как и курению.