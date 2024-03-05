Торговля смертью. Ученые: почти вся магазинная еда нас медленно убивает

Чай лучше брать с натуральным вкусом, все прочие ароматы у него почти всегда синтетические. Какао — только со вкусом какао и не быстрого приготовления, в последнем масса сахара больше чем самого какао-порошка. Растительное масло можно брать и рафинированное, хоть оно и переработанное. Дело в том, что оно необходимо для готовки, и единственная альтернатива ему — оливковое экстра вирджн (нерафинированное) — на нем можно готовить.