Торговая война: почему Москве выгодно противостояние ЕС и США

Переговоры под давлением
ЕС и США лихорадочно ищут компромисс, чтобы избежать эскалации торговой войны. После телефонного разговора главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом стороны приблизились к рамочному соглашению. Однако времени мало: Трамп дал партнерам срок до 1 августа, угрожая 50%-ными тарифами на ключевые товары, включая сталь, алюминий и автомобили. Для России эта ситуация открывает окно возможностей: ослабление конкурентов на мировом рынке может укрепить позиции отечественных производителей.
По данным Bloomberg, ЕС разработал два сценария. Первый, «мягкий» затронет экспорт товаров из США на сумму €21 млрд. Под высокие пошлины попадут соя, мотоциклы и сельхозтехника. Второй, «жесткий» сценарий обойдется американской экономике в €95 млрд. Он ударит по самолетам Boeing и бурбону.
Политолог Сергей Маркелов считает, что Европа действует излишне осторожно: «ЕС разделил пакет на два сценария, но это трусливая экономическая позиция». По его словам, 10%-ные пошлины США на металл и автопром уже критичны для ЕС.
За все заплатит потребитель
Европейские политики готовы терпеть экономические трудности, но, как отметил Маркелов в разговоре с ВФокусе, «европейский обыватель сделает серьезные выводы в отношении руководства своих стран, отчего еще больше пострадают репутация и рейтинги, за которые держатся европейские политики».
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже предупредила, что 10%-ные пошлины США приведут к росту инфляции и удорожанию практически всех европейских товаров — от продуктов питания до автомобилей и авиабилетов.
Удар по аграрному импорту США нанесет серьезный урон Южной Европе, где сельское хозяйство — массовый бизнес. Это, по словам эксперта, запустит цепную реакцию: рост цен и неконкурентоспособность европейских товаров усилят давление на бизнес, а антироссийские санкции уже показали, как рост себестоимости из-за дорогих энергоносителей ложится на плечи потребителей.
«ЕС нацелился на три важные статьи экспорта США — бурбон (кукурузный виски), авиастроение и сельхозпродукцию, включая сою. Для Boeing Европа — почти половина мирового рынка, а для бурбона с рынком в $2,4−2,5 млрд в 2024 году Европа обеспечивает свыше 50% продаж. Длительная торговая война может обрушить эти сектора, особенно мелких производителей бурбона, для которых потеря половины рынка станет катастрофой», — пояснил политолог.
Для России торговая война Запада — шанс перестроить экспортные цепочки. Антироссийские санкции уже закалили экономику РФ, вынудив искать альтернативные рынки. Пока ЕС и США погружены в споры, Москва может усилить позиции в Азии и на Ближнем Востоке, где спрос на сталь, алюминий и сельхозпродукцию стабилен. Однако рост цен на европейские товары из-за инфляции, вызванной тарифами, может косвенно ударить по российским потребителям, зависящим от импорта.
Дарья Баева