Торговая война: почему Москве выгодно противостояние ЕС и США

«ЕС нацелился на три важные статьи экспорта США — бурбон (кукурузный виски), авиастроение и сельхозпродукцию, включая сою. Для Boeing Европа — почти половина мирового рынка, а для бурбона с рынком в $2,4−2,5 млрд в 2024 году Европа обеспечивает свыше 50% продаж. Длительная торговая война может обрушить эти сектора, особенно мелких производителей бурбона, для которых потеря половины рынка станет катастрофой», — пояснил политолог.