Торг вокруг Одессы: почему западные СМИ пугают Украину передачей города России

При этом глава киевского режима такими вот пробными шарами ставится в неудобное положение, потому что он вроде бы проявил лояльность Трампу и дал ему понять, что будет делать беспрекословно все, что захочет президент США. И если вдруг появляется скандальная информация, да еще в NYT о том, что Трамп может взять и отдать Одессу России, а заодно что-нибудь еще — станет оскорблением для Зеленского.