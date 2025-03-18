Торг вокруг Одессы: почему западные СМИ пугают Украину передачей города России

Замер реакции России в рамках торга
Разговоры о разделе территорий Украины администрация Дональда Трампа инициирует уже вторую неделю. Пару дней назад об этом в эфире в интервью CBS News спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Якобы Москва и Вашингтон ведут переговоры, и ситуация в Черном море является одним из предметов будущего соглашения. Затем тему черноморских портов на Украине поднял The New York Times, заявив, что Трамп может отдать Путину Одессу.
Затем последовал вброс Bloomberg, который сообщил, что «В Киеве опасаются решения Трампа по Украине». Издание отметило, что глава США может убедить Украину заключить мирное соглашение на условиях, выгодных для РФ.
У всех этих интерпретаций — есть общее и это не опасения за Украину, а подготовка общественного мнения, а также замер реакции сторон для реального раздела Украины. Например, для того чтобы снять реакцию Российской Федерации. Вбросы резонансной информации являются типичными пробными шарами.
Во-первых, это предположение, способное зацепить массу людей, среди которых могут оказаться высокопоставленные госслужащие. Если удастся вывести их на какую-нибудь ответную реакцию, то — часть задания выполнена. Например, кто-то из чиновников может сказать, да, конечно, мы заберем Одессу, а потом еще и Аляску. И эта бравада будет воспринята, как намерения российского руководства. То есть такая публикация выгодна для сканирования настроений.
Украинцев приучают к мысли раздела территории
Во-вторых, точно такую же реакцию, видимо, хотят замерить в руководстве Украины и, возможно, у населения определенных областей.
Что, если вдруг Одесса отгребет в родную гавань, неожиданно так же как Крым? Как это воспримет Зеленский?
Вилка для Зеленского
При этом глава киевского режима такими вот пробными шарами ставится в неудобное положение, потому что он вроде бы проявил лояльность Трампу и дал ему понять, что будет делать беспрекословно все, что захочет президент США. И если вдруг появляется скандальная информация, да еще в NYT о том, что Трамп может взять и отдать Одессу России, а заодно что-нибудь еще — станет оскорблением для Зеленского.
Это ведь оскорбление для Зеленского, потому что территории страны, где он все еще президент, распоряжается американец, даже не ставя его известность. И Зеленский оказывается перед таким сложным выбором.
Так Зеленский будет высечен повторно. А опровергать этот фейк тоже чревато, потому что, допустим, независимо от того, будет отдан город или нет, получается, что за Одессу Зеленский не вступился.
Кроме того, таким образом измеряется градус общественного спокойствия, реакция населения этих областей. То есть они вообще готовы уже отколоться от Украины и войти в состав Российской Федерации? Готова ли Россия их принять? Или еще не готова?
Если готова, то значительная часть населения воспримет это с воодушевлением, и это проявится, в том числе, в публичной сфере. Но не в виде призывов ускорить вхождение состав Российской Федерации, а в виде соответствующих мемов и разных предположений, что будет, если вдруг они проснутся в России на следующий день.
Почему целью инфоатак выбрана Одесса
После того как окончательно рассыпется линия фронта с украинской стороны у российских войск с востока появится два основных направления для ударов. Первое — Днепропетровск (Днепр), то есть днепровская операция. Второе направление через Николаев на Одессу, поэтому речь и зашла об Одессе.
Одесса — это лакомый кусок. Только теневой оборот одесского морского порта составлял до прихода Саакашвили миллиард долларов в месяц. Поэтому и Франция, и Британия, спят и видят, как бы завладеть Одессой.
Почему выбираются определенные издания для «вбросов»
Если говорить о Нью-Йорк Таймс, то это издание очень тесно связано с демократами. К тому же это — враги Трампа. Очень часто именно в Нью-Йорк Таймс в этом СМИ появляются разного рода провокационные вбросы, которые потом отыгрываются назад.
Црушники сливают туда информацию, организуя так называемые контролируемые утечки. И делается это через руководство. В газете есть владелец, который дает задание главному редактору, а тот своим заместителям.
Спускается информация с учетом ключевых фраз, которые продиктовали сверху. Все это потом запаковывается в статью, которую пишут, конечно, профессиональные журналисты.
Стоит отметить, что не обязательно прямо сейчас мы узнаем о судьбе Одессы. Но Украину уже начинают рассматривать как некий пирог, который будут делить. Ни о какой субъектности и суверенитете речи уже не идет.