Топинская башня, усадьба и важная святыня: что посмотреть в легендарном Смоленске

Четыре часа на «Ласточке» — и вот он, уютный вокзал Смоленска. Взяли бизнес-класс — в нем еще и накормят. Вышли, огляделись? Такси до гостиницы подъедет быстро, хотя не за минуты, как в Москве. Отдельный бонус — практически полное отсутствие носящихся с дикой скоростью доставщиков и сумасшедших самокатчиков (хороших обижать не будем). Итак, здравствуй, город, видевший так много.
Будем знакомы
За мостом через железнодорожные рельсы видна церковка, дальше, на холме, отсюда пока не поймешь, даже какой высоты — город по ту сторону не очень широкого еще Днепра. По его набережной, кстати, стоит прогуляться. Видно от вокзала и крепость — она вьется змеей по холмам и встречается, кажется, повсюду.
Какой период истории Смоленска ни возьми, веет от него дымом войны. Не по вине мирного города, нет… Форпостом земли Русской его назначило само местоположение.
В середине XVI века Иван Грозный, прекрасно понимавший важность стратегической силы города, велел окружить его огромной деревянной крепостью. Сказано — сделано: крепость соорудили ну только что не мгновенно. Но прошло нескольких десятилетий, и стало понятно, что крепость устарела.
Оружие во все времена в мире развивалось и совершенствовалось быстро. Вот и артиллерия, нарастившая «мышечную массу», над деревянным сооружением могла смеяться в голос. И зодчий Федор Конь в 1595 году взялся за строительство новой крепости. Через семь лет дело было сделано.
Если задуматься о том, что довелось увидеть стенам Смоленской крепости, голова пойдет кругом. Но при этом вид у башен не грозный, а, скорее, какой-то милый, оберегающий, что ли… До XIX века башен было 38 и длина стены превышала 6 километров.
Крепость изрядно повредили французы во время отступления. Но в итоге сейчас крепость — это 3 с лишним километра живой истории и 18 башен. Названия у них — полный восторг: Веселуха, Орел (или Городецкая), Громовая…
О каждой из них существует минимум одна, а то и несколько легенд: в Веселухе, например, якобы заточили когда-то девушку, и она не плакала при этом, а смеялась. Заточили не просто так, вроде ведунья какая-то сказала, что лишь после такого жертвоприношения стена и башня устоят. Факт: стоят!
А с Городецкой башней связано предание о том, как хитроумный поляк построил возле нее для прикрытия «левый» кирпичный завод, а сам в подземелье, соединенном с башней тоннелем, наладил производство фальшивых злотых. 15 лет мошенники подрывали положение казны, а любопытные носы отворачивали от своего производства россказнями об обитающей тут нечистой силе.
В Топинской башне для любителей истории открыт музей «Смоленск — щит России», где есть и макет крепости в том виде, в каком она была до начала XIX века. Адрес: ул. Октябрьской революции, 3.
Кстати, особую популярность Смоленск приобрел после сериала «Вампиры средней полосы». Так вот, за время пребывания в Смоленске ни одного вампира обнаружить нам не удалось, повсюду встречались исключительно милые и добрые люди. Хотя, может быть, все дело в конспирации.
По горам, по долам
Ритм жизни смолян — иной, не столичный, человеческий. От этого поначалу натурально дуреешь: почему никто не бежит и не у всех в ушах наушники? Чтобы понять этот город, нужно походить по нему ножками. Быстро идти не получится: иные холмы тут поспорили бы с горами. Но пока бродишь вверх-вниз, видишь куда больше, чем из окна экскурсионного автобуса.
Улочки в центре города очаровательны, дома можно рассматривать до бесконечности, передохнуть можно в одном из кафе, причем будет не так дорого, но вкусно, и на порциях тут тоже не экономят.
Мы оценили несколько таких заведений, причем в каждом старались выбирать что-то из смоленского меню — блюда местной, смоленской кухни. Кажется, ничего особенного, но вкусно! Например? Пожалуйста. Сытная закуска по-днепровски, солянка духовщинская, колдуны починковские, котлеты щучьи… Поскольку совсем рядом уже братья-белорусы, всюду есть драники. Туристы любят брать драники с красной рыбой. Как будто она обитает в Днепре…
Передохнуть можно в любом из парков Смоленска, все они прекрасны. В Лопатинском саду, увековечившем в названии своем фамилию смоленского губернатора Лопатина, душа поет. Сад расположен на месте Королевской крепости, сыгравшей важную роль в Отечественной войне 1812 года. Тут гремели сражения, а теперь это любимое место прогулок горожан. Пруды, в которых плавают лебеди, сам парк украшают фонари, «фигуры» которых сделали «живыми» — они ловят рыбу, заботливо приоткрывают зонты над лавочками, такая вот милота.
Часть парка занимают аттракционы и прочие развлечения, кому-то это может и не нравиться, но детворе — самое то (ул. Ленина, 2а.) Любят горожане и сад Блонье. Не подумайте, ничего французского в этом названии нет. Когда-то очень давно словом «болоние» называли места выпаса скота. Со временем «болоние» превратилось в «блонье», скот пасти перестали, но название за местом закрепилось навсегда.
Шли годы, местность блонье потихоньку стала относиться к городу. Ее одно время использовали как плацдарм для солдатской муштры, но в 1830 году указом Николая I в Блонье разбили сад для прогулок горожан и проведения торжественных мероприятий. Официально сад носит имя Михаила Глинки — великий русский композитор был родом из Смоленской губернии. В саду Блонье у Михаила Ивановича есть своя «площадка»: вокруг памятника стоят по кругу уютные лавочки и звучит великая музыка, написанная Глинкой… Сиди и слушай, как хорошо…
Неподалеку влечет ароматами «Русский двор» — самое любимое смолянами заведение, весьма качественный фастфуд. Принцип обслуживания в этом кафе или ресторане (уже и не разберешься) как во «Вкусно — и точка», но в меню — исключительно блюда русской кухни. Не сказать, что это высокая кухня, но что-то съедобно, а что-то очень даже вкусно, цены более чем адекватны, а внутри заведения — роскошный интерьер, ни дать ни взять — настоящая сказочная изба.
Музеев в городе много, все за выходные не посетить, да и не надо, наверное. Но есть два, в которые стоит зайти. Первый — прекрасный Исторический музей (ул. Ленина, 8). Тысячелетняя с хвостиком история города отражена в нем, счастливом обладателе многих уникальных артефактов.
Второй — изумительная Художественная галерея, в которой, как мне кажется, некоторые испытают позитивный шок, увидев полотна кисти Репина, Айвазовского, Коровина, Лентулова, плюс подборку шедевров иноземных мастеров.
Конечно, как в Москве — Тверская, а в Санкт-Петербурге — Невский проспект, в Смоленске есть своя главная улица — Большая Советская, которая соединяется с проспектом Гагарина, прорезая город. Раньше ее называли Большой Благовещенской, и соединялась она с Троицким шоссе.
Сейчас по Советской стоит прогуляться, чтобы оценить Дом Красной армии, Троицкий монастырь, клуб купеческого общества и так далее. По ней вы спуститесь к реке и почти в конце движения увидите знаменитый Смоленский собор. Зайдите в него обязательно.
Главная святыня города
Официально у Смоленского собора адрес такой: улица Соборная Гора, 5. Все верно: Советская просто проходит рядом. А сама Соборная гора — это особое место в городе, известное живописными храмами и морем зелени, а уж история тут прячется в каждом камушке.
…Соборная гора издавна была в Смоленске главным религиозным центром. Менялись времена, одни правители приходили на смену другим, и каждый вносил свою лепту в украшение и обустройство Соборной горы. Говорят, Екатерина II, например, именно им кичилась во время поездок по Европе.
Архитектурный ансамбль, с которым вы познакомитесь сейчас, заложен в основном в конце XVII века и строился примерно 100 лет. Собор Успения Пресвятой Богородицы (Успенский собор) — это главный храм Соборной горы. Виден этот храм из всех уголков Смоленска, а история его уникальна.
Собор основал еще Владимир Мономах в XII веке, выстроив его из камня, что в ту пору было редкостью. Храм стоял до 1611 года и был взорван — наши воины не могли больше держать оборону и решили подорвать взрывчатку, что хранилась в местных погребах. Взрыв разрушил собор, похоронив под обломками и польских солдат, и мирных жителей, оказавшихся там.
Через какое-то время поляки восстановили собор, но превратили его в католическую церковь, но во второй половине XVII века Смоленск вернулся в состав Русского государства, храм решили разобрать, а на его месте создать новый Успенский собор, его-то мы и видим.
По праздникам вдоль дороги у собора выстаивается целая вереница машин с московскими номерами: чтут собор верующие. Не зайти в него невозможно. Внутри он роскошно расписан, но главное — тут вы увидите главную святыню города — Смоленскую икону Божией Матери, именуемую «Одигитрией».
Скорбный лик Богоматери не может не поразить. Вся печаль мира собрана в ее взоре, ведь знает материнское сердце, какая судьба ожидает ее сына… Не раз защищала Одигитрия любимый город от врагов. Заступницу видели и татары в 1239 году, когда во время нашествия на Русскую землю полчищ Батыя один из их отрядов зашел в Смоленскую область… Был момент, когда покидала икона Смоленск, но наместник города и знатные горожане в 1456 году упросили московского князя Василия Темного вернуть образ городу.
В гости к Тенишевой
Нагулявшись по Смоленску, уделите время поездке в Талашкино-Фленово. Усадьба, которая нынче именуется историко-архитектурным комплексом «Теремок» и входит в состав Смоленского музея-заповедника, находится в 18 км от Смоленска. Добраться туда можно от автовокзала города или на такси. Учтите: там перекусывать фактически негде, так что, если соберетесь погулять, берите с собой и еду, и воду. Ехать — от получаса до часа, если вдруг где-то случится затор.
…В 1893 году промышленник князь Вячеслав Николаевич Тенишев приобрел Талашкино для обожаемой супруги Марии Клавдиевны. Имение было выкуплено у ее подруги, княгини Святополк-Четвертинской, у которой Мария Клавдиевна любила гостить. Год спустя Тенишевым был приобретен и расположенный по соседству хутор Фленово. Тут и располагается музей.
Здесь красота, от которой захватывает дух. Холмистая местность, впереди — гладь роскошных прудов, справа — сказочный, будто сошедший с картинки из книги, теремок, выше, на холме — огромный мозаичный лик Спаса на стене небольшой церквушки… А вот и сама хозяйка — Мария Тенишева: гостей встречает ее скульптурный портрет, точно передающий ее стремительность, движение, быструю походку, которой она сошла с холма навстречу именно вам…
Это была удивительная женщина. Любила искусство и создала в своем имении нечто вроде художественного центра. Работала школа, где обучали грамоте крестьянских детей, причем образование им давали широкое, тут ставили спектакли, сюда приезжали работать знаменитые художники: Николай Рерих, Илья Репин, Михаил Врубель, бывали Стравинский и Шаляпин…
В Художественной галерее море портретов Марии Тенишевой, и память о ней в городе хранится свято. Увы, ее вклад в развитие искусства и не только был оборван революцией: Тенишева уехала, имение ее было разорено. Сегодня по крупицам восстановлено все, что возможно — посмотрите обязательно. После знакомства с Тенишевой с вами остается какой-то удивительный внутренний свет…
…Пришло время собираться домой? Не стоит грустить. Выходных, проведенных в Смоленске, хватит на то, чтобы познакомиться с ним «по верхам», шапочно. Понравилось — приедете снова. Город будет вас ждать. Он это умеет.
В ТЕМУ.
Что еще посмотреть в городе во время поездки
- Костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (ул. Урицкого, 10) — находится на ремонте, но невероятно красив.
- Церковь Петра и Павла на Городянке (ул. Кашена, 20) — берет свое начало в 1146 году, но неоднократно перестраивалась и до нас дошла «частично сохранившейся».
- Спасо-Преображенский Авраамиев монастырь (ул. Маршала Жукова, 22). Двадцать лет назад монашеская жизнь в обители возобновилась, храмы отреставрировали, а монастырь стал все чаще привлекать паломников и простых туристов.
- Церковь Архангела Михаила (Свирская церковь, ул. Парковая, 4а). Этот храм стоит посмотреть из-за архитектуры — очень необычной. Нетипичная для православных церквей. Видно его уже от вокзала.
- Культурно-выставочный центр имени Тенишевых (ул. Пржевальского, 3). В здании центра проходит множество интереснейших выставок, причем они часто меняются. Центр — гордость культурного Смоленска.
КСТАТИ.
По церковному преданию, «Одигитрия» была написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Греческий император Константин IХ Мономах, выдавая в 1046 году свою дочь Анну за князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой иконой.
После смерти князя Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру Мономаху, который перенес икону «Одигитрия» — благословение своей матери — из Чернигова в Смоленск, где он княжил с 1097 года, и поставил ее в соборном храме Успения Богоматери, заложенном им же 3 мая 1101 года. С этого времени икона «Одигитрия» стала называться Смоленской.
МНЕНИЕ.
Надежный щит Москвы
Олег Яхшиян, кандидат исторических наук:
— Смоленск — город особый. По сути, это западные ворота в Россию. Именно через Смоленск к нам часто шли завоеватели. Не зря этот древний город называют «щитом России». Первое упоминание Смоленска в летописях относится к 863 году.
До возникновения Москвы было еще почти три века, а Смоленск уже был центром племенного союза кривичей. Город был многолюден и хорошо укреплен. В 882 году киевский князь Олег присоединил его к нарождавшейся тогда Киевской Руси.
Кстати, даже после ее распада Смоленск был крайне важным торговым центром. Именно через него шли пути с Балтики в Византию, то есть «из варяг в греки». Затем, как известно, случилось монгольское нашествие, русские княжества ослабли, и в 1404 году литовский князь Витовт после двухмесячной осады взял Смоленск, присоединив его земли к своей державе.
Но Великое княжество Московское, которое вскоре набрало силу, не могло смириться с тем, что Смоленск стал «геополитическим», как сейчас говорят, противником. Ведь именно через Смоленск открывался самый короткий пусть на Москву. За город стали бороться уже не только русские с Литвой, но и поляки — Речь Посполитая.
Город, как стратегически важный, много раз переходил из рук в руки. Лишь в 1667 году, после окончания Тринадцатилетней войны, которую в Польше называют «Русским потопом», город окончательно перешел под власть русского царя.
В ХVII веке, кстати, смоленским воеводой мог быть только родственник царя, имеющий полное его доверие. Больше того, город был, как сейчас говорят, «закрытым» — сюда не пускали никаких иностранцев, чтобы они не могли разведать, как устроена охрана и отрисовать план крепостных сооружений.
Во время войны 1812 года Смоленск с большим трудом взял Наполеон, но город не встретил победителя «подобающе»: Наполеон увидел лишь развалины и пожарища, как позднее в Москве. В 1941-м Смоленск долго, в течение двух месяцев, срывая блицкриг, штурмовали гитлеровцы.
Именно в Смоленске многие поняли, что война с советской Россией не пойдет по плану «Барбаросса» и вообще не пойдет по плану. Наши войска освободили Смоленск лишь спустя два года — в сентябре 1943-го. Но свое значение как «щита Москвы» он не утерял до сих пор. Благодаря расширению НАТО он вернул свое стратегическое значение.