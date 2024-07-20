Топинская башня, усадьба и важная святыня: что посмотреть в легендарном Смоленске

Скорбный лик Богоматери не может не поразить. Вся печаль мира собрана в ее взоре, ведь знает материнское сердце, какая судьба ожидает ее сына… Не раз защищала Одигитрия любимый город от врагов. Заступницу видели и татары в 1239 году, когда во время нашествия на Русскую землю полчищ Батыя один из их отрядов зашел в Смоленскую область… Был момент, когда покидала икона Смоленск, но наместник города и знатные горожане в 1456 году упросили московского князя Василия Темного вернуть образ городу.