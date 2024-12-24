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TopHit опубликует аудиоверсию итогового чарта All Media Hits Russia 2024

Музыкальная платформа TopHit выложит запись радиошоу с самыми популярными хитами эфира и интернета 2024 года. С 30 декабря программа выйдет в эфире более 50 радиостанций по всей России и в подкастах.

Источник: Звук

Музыкальная платформа TopHit выложит запись радиошоу с самыми популярными хитами эфира и интернета 2024 года. С 30 декабря программа выйдет в эфире более 50 радиостанций по всей России и в подкастах.

Ведущими итогового чарта 2024-го стали Дмитрий Филатов и Алексей Осокин из коллектива Filatov & Karas. Соведущей выступила восходящая звезда российской поп-фолк-сцены Татьяна Куртукова, исполнительница трека «Матушка». Его TopHit признал главным хитом года.

Хит-парад главных композиций платформа еженедельно выпускает более 10 лет. Проект дает реальные, объективные цифры — количество эфиров и стримов, где звучала та или иная песня.

Ранее генеральный продюсер «Нового Радио» объяснил главные проблемы музыки в России.