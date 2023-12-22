Топ и музыку заказывает: какие артисты подняли ценник под Новый год

Гонорар Стаса Михайлова или Николая Баскова за участие в новогоднем корпоративе может достигать 6−8 млн рублей, рассказали «Известиям» представители индустрии. А за выступление в новогоднюю ночь артисты и ведущие просят от 10 до 20 млн. В графике выступлений 31 декабря — Анна Asti, Владимир Пресняков, Валерия, Катя Лель, группа «Винтаж». «Известия» рассказывают, сколько стоит встретить со звездой 2024 год.

Кормилец декабрь

Пока вся страна дорабатывает последние недели перед продолжительными праздничными выходными, российские артисты участвуют в главном забеге в году — между корпоративами. Гонка эта с логистическими препятствиями, но она того буквально стоит.

— Люблю ли я выступать на новогодних корпоративах? Конечно, да! Я думаю, что любой артист любит, потому что это всегда празднично, это всегда размах мероприятия, и, естественно, двойные-тройные гонорары, что тоже для некоторых важно. Декабрь — это кормилец. Наверное, где-то 30−40% своего годового дохода зарабатывают артисты в декабре. Это, конечно, суматоха и суета, потому что приходится совершать логистические подвиги. Большую часть времени в декабре артист проводит в пути, особенно если он востребован и на него есть спрос, — сказал «Известиям» певец Родион Газманов.

По словам продюсера Сергея Лаврова, гонорары за новогодние корпоративы у артистов в этом году выросли примерно в полтора раза.

— Если раньше, предположим, Стас Михайлов стоил 4−5 млн рублей, сейчас он стоит 6−8 млн. Коля Басков стоил 5 млн, сейчас уже 6−8 млн может стоить. У него очень много работы, — сказал Сергей Лавров «Известиям». — Сама новогодняя ночь еще возрастает в цене. Многие артисты сейчас стоят за новогоднюю ночь 10−20 млн рублей.

Менеджер Николая Баскова отказалась комментировать вопросы о размерах гонораров артиста. Представитель Стаса Михайлова сообщила, что с прошлого года ни цены, ни количество корпоративов не изменилось: «Примерно то же самое, что и в прошлому году».

В топе продаж в декабре 2023 года, по данным концертного директора артистов компании «Империя музыки» Табриза Шахиди, — Леонид Агутин, SHAMAN, Анна Asti, «Руки Вверх!», Баста, Полина Гагарина, «Иванушки International», Григорий Лепс, Дима Билан, Клава Кока, Владимир Пресняков и ряд других артистов. В первой десятке ведущих/конферансье — Игорь Верник, Митя Хрусталев, Тимур Родригез, Екатерина Скулкина, Екатерина Варнава, Лера Кудрявцева, Яна Чурикова, Михаил Галустян, Марина Кравец и Андрей Малахов.

Прайс на праздник

Рынок, говорят эксперты, оживился. Заказов очень много, несмотря на то что корпоратив с участием звезды может обойтись в 10 млн рублей и более.

— На 30−50% изменились бюджеты, — сказал продюсер Сергей Лавров «Известиям». — 10 млн — это минимум. Заплатить гонорар артисту — 6 млн. Потом, если это за пределами Москвы, то нужно оплатить его перелет, гостиницу, транспорт и самое главное — звук. Например, недавно мы отработали со Стасом Михайловым в Иркутске. 1,2 млн стоило только звук поставить. Звуковой райдер будет примерно одинаковый что у Валерии, что у Михайлова, что у Киркорова. Тысяч 700 стоил перелет Михайлова с коллективом. Тысяч 300 — гостиница. Считайте, 2−3 млн — это только расходы.

Представители индустрии отмечают: удорожание предновогодних корпоративных событий на территории РФ к концу 2023 года связано исключительно с ростом гонораров артистов.

— Которые, в свою очередь, связаны с волатильным поведением валют и исчезновением украинских артистов и артистов, не поддержавших нашу Родину (или невнятно сформулировавших свое отношение к политике РФ), — объяснил «Известям» концертный директор артистов компании «Империя музыки» Табриз Шахиди.

Спрос есть и на звезд 2000-х. Концертный директор групп «Фабрика», «Корни» и певицы Виктории Дайнеко Дмитрий Курашёв поделился, что ставки выросли в этом году у всех его подопечных по сравнению с предыдущими двумя-тремя годами.

— Все коллективы работают в новогоднюю ночь, и, пожалуй, это лучший показатель востребованности. В лидерах группа «Фабрика», у которой три выступления в Москве. Цены, конечно, выросли, но не так, как на столовое яйцо, — отметил он в беседе с «Известиями».

Не до домашних застолий в Новый год будет и певице Валерии. Она выступает сразу на нескольких площадках, среди которых ресторан «Турандот» и отель Hyatt. Впрочем, несмотря на такой высокий спрос, по словам продюсера Иосифа Пригожина, она остается в той же ценовой категории, что и предыдущие 10 лет.

— В этот Новый год у нас будет четыре корпоративных мероприятия. Так и живем. Пытаемся успевать. Отдыхать мы будем где-то после 7 января. А до этого Валерия еще принимает участие в мюзикле «Щелкунчик». У нас очень много в этом году мероприятий, разных съемок новогодних. Очень суетной год! — сказал Иосиф Пригожин «Известиям».

Золотой билет

Корпоративы проводят для своих, но встретить Новый год со звездой всё же можно, правда, выложив круглую сумму за билет. Владимир Пресняков и Анна Asti выступят 31 декабря в концертном зале «Барвиха Luxury Village». В программе также Дед Мороз, конкурсы, диджей и ужин от итальянского шеф-повара Массимо Паренте. Стоит удовольствие от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Выступление Анны Asti в новогоднюю ночь заявлено еще и на площадке VK Gipsy. Минимальная стоимость билета 7,9 тыс., максимальная — 550 тыс. рублей (стол на десять10 персон).

В отеле The Carlton, Moscow выступят Ольга Серябкина, Seville (Artik&Asti), иллюзионист Сергей Сафронов, рэпер Мот. Ценник за билет на человека достигает 350 тыс. рублей. Последний, к слову, в новогоднюю ночь должен отметиться и в столичном Soho Rooms. Там вход от 12 тыс. до 25 тыс. рублей.

Увидеть Валерию на новогоднем гала ужине в Hyatt Regency Moscow — за 55−85 тыс. рублей. А в ресторане «Турандот» компанию на сцене ей составит Сергей Лазарев. Кроме того, там покажут «Щелкунчика». Билеты на это шоу от 49 тыс. рублей (детский) и до 199 тыс. рублей (VIP).