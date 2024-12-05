Топ-8 продуктов, которые нужно включить в рацион для здоровья сосудов

— Здоровье сосудов влияет на развитие психических заболеваний, поэтому их нужно беречь. В первую очередь необходимо придерживаться правильного питания. Самое главное для поддержания сосудов — это антиоксиданты, как и эфирные масла и витамины B и C, они в большом количестве содержатся в овощах и фруктах. Их нужно употреблять ежедневно не менее 450−500 граммов, — рассказала она.