Топ-8 продуктов, которые нужно включить в рацион для здоровья сосудов

Цитрусовые
По ее словам, сердечно-сосудистая система всегда являлась залогом крепкого здоровья. Если с сосудами все в порядке, то человек прекрасно себя чувствует, а физическая и умственная активность при хорошем кровоснабжении повышается.
— Здоровье сосудов влияет на развитие психических заболеваний, поэтому их нужно беречь. В первую очередь необходимо придерживаться правильного питания. Самое главное для поддержания сосудов — это антиоксиданты, как и эфирные масла и витамины B и C, они в большом количестве содержатся в овощах и фруктах. Их нужно употреблять ежедневно не менее 450−500 граммов, — рассказала она.
Эксперт отметила, что в качестве антиоксидантов хорошо работают цитрусовые. В них также содержится большое количество витамина С и эфирные масла.
— В первую очередь это лимон и апельсин. Также они помогают повышать эластичность сосудов и вен, растворяют жировые отложения, снижают холестерин низкой плотности, не дают образовываться бляшкам в сосудах, — говорит Ноев.
Свекла, тыква, сельдерей
Специалист подчеркнула, что для сосудов также очень полезна свекла. Она укрепляет сердечную мышцу, помогает чистить артерии, улучшает состояние сосудов и крови, способствует снижению давления. Свекла помогает уменьшать отеки и снижать лишний вес, который усугубляет течение сердечно-сосудистых заболеваний.
Помимо этого, как рассказала диетолог, для поддержания здоровья сосудов полезно включить в рацион сельдерей и тыкву.
— Сельдерей нормализует уровень сахара в крови. Это полезно, потому что «сахарные» сосуды более хрупкие и узкие. Важно работать над нормализацией уровня сахара, понижать кровяное давление и улучшать работу сосудов. Тыква также помогает удалять токсины, борется с лишним весом и снижает холестерин низкой плотности, — сообщила она.
Чеснок и авокадо
Врач также добавила, что чеснок — это пряность, которая часто используется для лечения сердечно-сосудистой системы, потому что считается кладезем полезных веществ. Чеснок понижает давление, чистит сосуды и растворяет холестериновые бляшки, как и авокадо.
— Не стоит забывать и про авокадо, в нем содержится большое количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Этот плод помогает снижать уровень плохого холестерина в крови и артериальное давление.
Яблоки и рыба
Еще один продукт, который полезен для сосудов, — это яблоки. Они предотвращают закупорку сосудов и помогают снижать давление благодаря флавоноидам и эпикатехину.
Эксперт добавила, что в жирной рыбе содержится омега-3, что также крайне важно для здоровья сосудов. Регулярное употребление блюд из рыбы снижает риск инфарктов, инсультов и помогает нормализовать артериальное давление.
Кроме того, необходимо отказаться от соли и употреблять ее как можно меньше — не более четырех граммов в сутки, заключила Ноев.