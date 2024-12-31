Топ-7 причин, по которым люди хотят поменять работу

Почему люди меняют работу
Опрос показал, что 55% регулярно задумываются о смене работы. Чаще всего люди приходят к такому решению из-за низкой зарплаты (40%), отсутствия карьерного роста (35%) и высокого уровня стресса (30%). Еще 25% респондентов теряют интерес к нынешней работе. У 20% возникли трудности в коллективе.
15% респондентов указали, что у них изменились подходы к карьере. Еще у 10% возникло ощущение, что их профессия начала устаревать.
Траты на обучение
Также аналитики выяснили, сколько денег готовы вкладывать респонденты в обучение. Выяснилось, что 45% могут выделить до 30 тысяч рублей. Еще 20% могут потратить до 50 тысяч. 15% могут вложить до 100 тысяч рублей. Более 100 тысяч рублей готовы выделить 5% опрошенных.
Планы на следующий год
Большинство (40%) в 2025 году хочет развиваться в своей компании. Еще 25% думают поменять место работы, но остаться в своей сфере. 15% опрошенных планируют кардинально сменить профессиональную область. Еще 10% видят себя владельцами бизнеса.
Доходы и инфляция
На фоне роста цен 45% респондентов полагают, что их доходы должны вырасти на 16−30%. Еще 15% нужно повышение на 31−50%. Начать зарабатывать в два раза больше хотят 2% опрошенных.
В исследовании участвовали 5 000 мужчин и женщин от 18 до 65 лет по всей стране.
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