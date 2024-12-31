Топ-7 причин, по которым люди хотят поменять работу

Также аналитики выяснили, сколько денег готовы вкладывать респонденты в обучение. Выяснилось, что 45% могут выделить до 30 тысяч рублей. Еще 20% могут потратить до 50 тысяч. 15% могут вложить до 100 тысяч рублей. Более 100 тысяч рублей готовы выделить 5% опрошенных.