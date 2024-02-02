Топ-7 ошибок, которые хозяева совершают хозяева собак из любви

Неправильный рацион
Как не дать вкусняшку со стола любимой собаке, когда она смотрит такими преданными глазами?
На самом деле то, что для нас может быть вкусным и даже полезным, для животного окажется очень опасным. Например, собакам категорически нельзя давать шоколад, виноград, а также жирную, жареную и соленую пищу. Все это может привести к плачевным последствиям и нередко — летальным. У собаки должен быть свой строгий режим, а размер порции соответствовать породе и возрасту. Перекармливание — самая частая причина развития ожирения у питомца, которая ведет к повышению риска развития диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Недостаточная порция может привести к излишней потере веса, ослаблению иммунитета и затормозить развитие питомца в целом.
Не ведитесь на провокации: помните, что вы в ответе за того, кого приручили!
Нарядная одежда
В социальных сетях и даже на улицах мы все чаще замечаем животных в яркой и оригинальной одежде: блестящие курточки, необычные головные уборы, запоминающиеся украшения. Конечно, хозяева наряжают своих питомцев, не желая им зла, ведь так приятно видеть своего любимца в модном костюме. Однако питомцу может быть крайне некомфортно.
Зачастую синтетические материалы вызывают трение с шерстью и сильный дискомфорт, что в результате может спровоцировать даже проблемы с кожей. К тому же, мелкие детали украшений рискуют быть проглоченными, что может закончиться хирургическим вмешательством. Выход один: если питомцу требуется экипировка, то выбирайте ее с умом и используйте действительно при необходимости.
Радикальный груминг
Согласно статистике, в 2023 году спрос на груминг для домашних животных в стране вырос на 9%. И наверняка вы видели собак с окрашенными хвостами, ушами или с оригинальными стрижками. Возможно, это красиво, но насколько безопасно?
На самом деле окрашивание шерсти — верный шаг к аллергии, раздражению слизистых, которое может даже привести к потере обоняния, а модная стрижка не всегда приравнивается к здоровью и способна нарушить терморегуляцию, правильный рост шерсти и спровоцировать алопецию. Все это не значит, что от стрижки нужно отказаться! Наоборот, отсутствие нужного груминга может привести к проблемам с кожей, поэтому внимательнее выбирайте мастера и консультируйтесь прежде, чем доверять ему свою собаку.
Чрезмерная опека
Как часто вы берете питомца с собой, когда отправляетесь по делам? Конечно, иногда оставить своего любимца одного сложно и кажется, что с вами ему будет лучше, но это не всегда так. На самом деле большое скопление людей, шум и посторонние запахи подвергают его большому стрессу и негативно влияют на стабильность нервной системы. Социализировать животных нужно, но всегда с оглядкой на его состояние.
Постоянно носить питомца на ручках, трогать его, не давать собственного времени и ограничивать в обычном поведении категорически нельзя. В случае с собакой, к примеру, эти действия могут быть болезненными для питомца и подавить его активность. Поэтому позволяйте ему отдыхать от внешних факторов и не переживайте: животным тоже нужно время наедине с собой.
Страх ветеринаров
Откладывание похода к ветеринару из-за боязни сделать питомцу больно — это не забота о животном, а успокоение для хозяина. Помните, что излишняя тревожность проецируется на наших собак и заставляет их нервничать. Порой несвоевременное обращение к врачу влияет на дальнейшее качество жизни животного, а нежелание делать нужную вакцину из-за боязни осложнений может привести к опасным последствиям. Так что возьмите себя в руки и не бойтесь ходить на обследования, если они требуются вашему любимцу.
Дистанцирование питомца
Иногда хозяевам может не нравиться взаимодействие их питомцев с другими животными. Кто-то боится инфекции, другие — агрессии со стороны собак. Причин может быть много, но ограждение от общения с сородичами — не лучший выход. Достаточно просто соблюдать меры безопасности: вопрос с инфекциями решит вакцина, а избегать агрессивных собак нужно ровно так же, как выбирать себе друга под стать.
Модная амуниция
Красивая и стильная амуниция для собаки — как украшения для человека. Именно поэтому многие люди выбирают для своих домашних животных модные ошейники, необычные шлейки и другие дорогие аксессуары. Но часто все это может не подходить питомцу, ведь при выборе в первую очередь нужно обращать внимание на удобство и безопасность, а только потом на внешний вид.
Неправильный подбор амуниции может не только не уберечь собаку от опасности в экстренных ситуациях, но и нанести вред здоровью вплоть до удушения и грыж. Относитесь к таким покупкам внимательно, оценивайте комфорт и не бойтесь советоваться с ветеринарами и консультантами зоомагазинов. Ведь главное — это здоровье вашего питомца!
Быть владельцем собаки — это не только о радости встреч, приятных прогулках и верной дружбе, но и об ответственности, заботе и внимании. Помните, что как бы сильно вы ни любили своего питомца, иногда придется делать и не самые приятные вещи — ходить к ветеринару, заниматься обучением или ограничивать в еде. Стать хорошим хозяином непросто, но вполне реально, главное — здраво оценивайте потребности вашего домашнего животного.