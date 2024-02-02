Топ-7 ошибок, которые хозяева совершают хозяева собак из любви

Как часто вы берете питомца с собой, когда отправляетесь по делам? Конечно, иногда оставить своего любимца одного сложно и кажется, что с вами ему будет лучше, но это не всегда так. На самом деле большое скопление людей, шум и посторонние запахи подвергают его большому стрессу и негативно влияют на стабильность нервной системы. Социализировать животных нужно, но всегда с оглядкой на его состояние.