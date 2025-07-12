Советское наследие: топ-6 самых известных культовых дач СССР

Дом Пастернака, где он жил с 1939 по 1960 год и написал «Доктора Живаго», также открыт для посетителей с 1990 года, там бережно восстановлены прижизненная атмосфера и кабинет поэта. Борис Пастернак был настоящим энтузиастом дачной жизни — не из числа сибаритствующих любителей поваляться с книжкой в шезлонге. Он лично возился с землей, строил теплицы, полол грядки, а летом его часто можно было увидеть с голым торсом, копающимся в огороде под палящим солнцем.