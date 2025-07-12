Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советское наследие: топ-6 самых известных культовых дач СССР

Вспоминаем, где и когда появились первые дачи, откуда взялось само слово и какие летние домики сейчас стали настоящими музеями, потому что в них в свое время жили известные на всю страну люди.

Оксана Файрклоуг
Автор ВФокусе Mail
Картина Бориса Кустодиева «На террасе», 1906 год
Картина Бориса Кустодиева «На террасе», 1906 год

Дача — это куда больше, чем просто загородный дом. Для одних это место сезонной миграции с рассадой, тяпкой и вечерним лимонадом на прогретом солнцем дощатом крыльце, для других — пространство уединения, вдохновения и долгих эстетских разговоров на веранде.

История дач в России — это зеркало эпох: от императорских роскошных подарков до советских писательских городков, от коммунального быта до приватизированных шести соток. Как менялось значение дачи, кто и зачем стремился за город — и куда можно съездить, посмотреть на простой быт, в котором жили великие люди.

Дачная история

Традиция по возможности беззаботно проводить лето за городом уходит корнями в эпоху Петра I. Именно он, заботясь о досуге знати и стремясь удержать ее поближе к столице, начал раздавать земельные участки недалеко от Петербурга. Эти наделы называли «дачами» — от слова «дать». Так появилось привычное нам обозначение для загородных владений. Позже в Петергофе появилась «дача Александрия», пожалованная Николаем I его дражайшей супруге Александре Федоровне.

А ближе к середине XIX века мода на летние резиденции добралась и до Москвы: первые дачи появились в Сокольниках, Останкино и Перово. Сначала отдых за городом был прерогативой знати: земля стоила дорого, а добираться было далеко и не слишком-то сподручно. Но с развитием железных дорог арендовать или купить участок смогли и зажиточные горожане. К концу XIX века в Подмосковье уже было свыше двух сотен дачных поселков.

«Петрушка идёт!». Дачный поселок. Картина работы Алексея Корзухина, 1888 год
«Петрушка идет!». Дачный поселок. Картина работы Алексея Корзухина, 1888 год

Дачный быт

Быт дачников тех времен был далек от идиллии или понятия хотя бы минимального комфорта. В домах не было электричества, так что использовали свечи и керосиновые лампы, а санитарные условия, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Колодцы соседствовали с выгребными ямами, воду брали из рек или у водовозов.

Однако именно здесь начиналась настоящая летняя жизнь: с долгими восхитительными прогулками, купанием, чаепитиями на верандах. Литература того времени отразила этот уклад: в рассказах Чехова дача — это сцена летнего безделья и тонкой драмы. Именно тогда она стала ассоциироваться не с банальными огородами, а с отдыхом, театральными вечерами и романтическими историями.

Чаепитие в дачном поселке рабочих и служащих Московского металлургического завода «Серп и молот», 1955 год
Чаепитие в дачном поселке рабочих и служащих Московского металлургического завода «Серп и молот», 1955 годИсточник: РИА "Новости"

Дачи в советское время

После революции дворянские усадьбы, как и частные дачи, были упразднены. В первые годы советской власти поселки пустели, и лишь в 1920-х появились новые дачи — теперь уже правительственные. Их строили для высших чинов партии, чтобы обеспечить безопасность и контроль. После покушения на Ленина стало ясно: руководителей нужно уводить из города. В лесах организовывались охраняемые резиденции, где все подчинялось жесткой системе отчетности. Это был своеобразный способ стимулировать лояльность и мотивировать советского чиновника: вместо высоких зарплат получите-ка, дорогой товарищ, загородный дом, автомобиль и квартиру.

Постепенно доступ к дачам получили не только партийные функционеры, но и выдающиеся деятели культуры и науки. Дома обеспечивались всем необходимым — от мебели до детсадов и клубов. При увольнении (или смерти хозяина) жилье нужно было освобождать: все оставалось в ведении ведомства.

Дача поэта, писателя, переводчика Бориса Пастернака, 1967 год
Дача поэта, писателя, переводчика Бориса Пастернака, 1967 годИсточник: РИА "Новости"

Писательские дачи в Переделкино

Легендарное Переделкино — не просто поселок у МКАД, а поистине культурный феномен с более чем 85-летней историей. Только представьте: здесь, среди лесных троп и тихих улочек, жили, влюблялись, ссорились, страдали и, конечно, творили легенды — Пастернак, Чуковский, Ахмадулина, Окуджава, Евтушенко и многие другие. Это место стало творческой «резиденцией», местом своеобразной перезагрузки для уставших от городской суеты умов, где каждая дача дышит историей.

Изначально, в начале 1930-х, идея организовать такой уникальный «городок писателей» принадлежала Максиму Горькому. Он вдохновился европейскими примерами и рассказал о них Сталину, и уже к 1935 году на территории в пяти километрах от МКАД появилось порядка 30 деревянных дач — простых, но уютных: одно- или двухэтажные, с просторными террасами, спроектированные немецким архитектором Эрнстом Маем. Причем заселение происходило строго по списку: дачи выдавались пожизненно, бесплатно — и только писателям. После их смерти семейство должно было освободить дом в течение полугода.

Корней Чуковский с детьми гуляет около детской библиотеки в Переделкино, 1959 год
Корней Чуковский с детьми гуляет около детской библиотеки в Переделкино, 1959 годИсточник: РИА "Новости"

Первые жители и золотой век поселка

В дебютной «волне» заселенцев такие литературные мастодонты, как Исаак Бабель, Илья Эренбург, Ильф и Петров, Лев Каменев. Некоторые из них пострадали в годы репрессий, их дачи перешли новым обитателям.

А затем пришли действительно живые легенды Переделкино. Корней Чуковский (жил здесь с 1938 года) и Борис Пастернак обосновались навсегда. Дачи обоих стали музеями: музей Чуковского, открытый в 1994 году, сохранил обстановку, будто он только что вышел на прогулку: книжные полки, фотографии, рукописи, столы, даже роскошная и по нынешним временам библиотека, в которой насчитывалось, на минуточку, под пять тысяч книг.

Дом Пастернака, где он жил с 1939 по 1960 год и написал «Доктора Живаго», также открыт для посетителей с 1990 года, там бережно восстановлены прижизненная атмосфера и кабинет поэта. Борис Пастернак был настоящим энтузиастом дачной жизни — не из числа сибаритствующих любителей поваляться с книжкой в шезлонге. Он лично возился с землей, строил теплицы, полол грядки, а летом его часто можно было увидеть с голым торсом, копающимся в огороде под палящим солнцем.

В письмах родным Пастернак с гордостью делился подробностями урожая: две бочки квашеной капусты, огромное количество собранных помидоров, а еще бобы, фасоль, картошка и морковь — «на целый год не хватит съесть». По воспоминаниям его невестки, на участке особенно удавались кабачки, хотя сам поэт их на дух не переносил, так что весь урожай щедро раздавался соседям.

Поэтесса Белла Ахатовна Ахмадулина у себя на даче в поселке Переделкино, 1966 год
Поэтесса Белла Ахатовна Ахмадулина у себя на даче в поселке Переделкино, 1966 годИсточник: РИА "Новости"

Шестидесятники и пик культурной жизни

После войны поселок обзавелся второй волной знаменитых постояльцев: Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Василий Аксенов… На даче Ахмадулиной, что на улице Довженко, собирался весь культурный бомонд: встречались с Высоцким, Плисецкой, гостили иностранные журналисты, пожалуй, это было самое яркое и насыщенное время Переделкино.

Дом Окуджавы, ныне дом-музей и культурный центр: здесь проходят Булатовы субботы с концертами, Булатовы воскресенья для детей и лекции. Музей Евтушенко открылся в 2010 году: там представлены фото- и художественные экспонаты, в том числе работы Михаила Шемякина и Пабло Пикассо.

Посетитель отдыхает на террасе клубного здания на территории Дома творчества писателей в поселке Переделкино в Москве, 2023 год
Посетитель отдыхает на террасе клубного здания на территории Дома творчества писателей в поселке Переделкино в Москве, 2023 годИсточник: РИА "Новости"

Дух места — вовсе не выдумка и не миф

Да, с 1990-х рядом выросли каменные «замки», но они лишь подчеркивают уникальность культовых дач Переделкино. Поселок утратил немного своего былого очарования, но дух и литература живут здесь по-прежнему, так что определенно стоит съездить на экскурсию, чтобы в буквальном смысле подышать историей и культурой, которая создавалась там знаменитыми по сей день деятелями искусства.