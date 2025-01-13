Топ-6 ошибок. Врач рассказала, как вернуться к тренировкам после праздников

Многие люди возобновили тренировки после праздников, а кто-то только начал работать над собой, чтобы привести себя в форму к лету. Врач-терапевт, нефролог и диетолог Регина Ахуньянова, известная как Регина Доктор, рассказала, как действовать тем, кто решил вернуться к спорту, а также новичкам.