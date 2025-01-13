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Топ-6 ошибок. Врач рассказала, как вернуться к тренировкам после праздников

Многие люди возобновили тренировки после праздников, а кто-то только начал работать над собой, чтобы привести себя в форму к лету. Врач-терапевт, нефролог и диетолог Регина Ахуньянова, известная как Регина Доктор, рассказала, как действовать тем, кто решил вернуться к спорту, а также новичкам.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В своем Telegram-канале она посоветовала избегать шести ошибок.

1. Слишком много и сразу.

По словам врача, ежедневные интенсивные тренировки без подготовки приведут только к травмам и истощению, а не к красивому телу. нужно повышать нагрузку постепенно. Медик отметила, что стремление к быстрым результатам может сыграть с человеком злую шутку.

2. Пренебрежение разминкой и заминкой.

Плохая подготовка к тренировке повышает риск растяжений. Нужно разминаться перед занятием и растягиваться после него, предупредила Регина Доктор.

3. Неправильная техника.

Если делать упражнения с ошибками, это не только снизит эффективность тренировок, но и повысит риск травм. Нужно обратиться к тренеру или изучить технику самостоятельно.

4. Ставка только на спорт.

Если тренироваться, не приведя в порядок питание, занятия не дадут желаемого результата. Нужно отказаться от сладостей, чипсов и начать следить за сбалансированностью рациона.

5. Пренебрежение отдыхом.

Мышцы растут и восстанавливаются во время отдыха. Если человек будет тренироваться каждый день без перерывов, он потеряет больше, чем приобретет.

6. Отсутствие четкой цели.

По словам Регины Доктор, «хочу похудеть к лету» — это не цель. А вот «снизить вес на 5 кг за 3 месяца» или «прибавить выносливости для бега» — это уже конкретный ориентир, который будет мотивировать.

«Спорт — это не про “впахивать” до изнеможения, а про грамотный подход к своему здоровью», — заключила эксперт.

Соблюдать определенные рекомендации нужно и при возвращении к рабочему режиму. Так, психолог, схематерапевт Людмила Шульга советует прежде всего решить вопросы со сном.