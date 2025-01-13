Топ-6 ошибок. Врач рассказала, как вернуться к тренировкам после праздников

В своем Telegram-канале она посоветовала избегать шести ошибок.
1. Слишком много и сразу.
По словам врача, ежедневные интенсивные тренировки без подготовки приведут только к травмам и истощению, а не к красивому телу. нужно повышать нагрузку постепенно. Медик отметила, что стремление к быстрым результатам может сыграть с человеком злую шутку.
2. Пренебрежение разминкой и заминкой.
Плохая подготовка к тренировке повышает риск растяжений. Нужно разминаться перед занятием и растягиваться после него, предупредила Регина Доктор.
3. Неправильная техника.
Если делать упражнения с ошибками, это не только снизит эффективность тренировок, но и повысит риск травм. Нужно обратиться к тренеру или изучить технику самостоятельно.
4. Ставка только на спорт.
Если тренироваться, не приведя в порядок питание, занятия не дадут желаемого результата. Нужно отказаться от сладостей, чипсов и начать следить за сбалансированностью рациона.
5. Пренебрежение отдыхом.
Мышцы растут и восстанавливаются во время отдыха. Если человек будет тренироваться каждый день без перерывов, он потеряет больше, чем приобретет.
6. Отсутствие четкой цели.
По словам Регины Доктор, «хочу похудеть к лету» — это не цель. А вот «снизить вес на 5 кг за 3 месяца» или «прибавить выносливости для бега» — это уже конкретный ориентир, который будет мотивировать.
«Спорт — это не про “впахивать” до изнеможения, а про грамотный подход к своему здоровью», — заключила эксперт.
Соблюдать определенные рекомендации нужно и при возвращении к рабочему режиму. Так, психолог, схематерапевт Людмила Шульга советует прежде всего решить вопросы со сном.