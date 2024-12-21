Топ-5 ошибок, которые мешают развитию личного бренда и портят репутацию

— Каждый человек учится и совершенствуется в выбранной профессии всю жизнь. Поэтому не стоит ждать какого-то определенного возраста, чтобы начать делиться всеми своими полученными знаниями и богатым накопленными опытом. Во-первых, каждый год что-то меняется и развивается в некоторых сферах настолько быстро, что экспертное мнение нужно здесь и сейчас, а не через 10 лет, и молодые специалисты зачастую лучше ориентируются в нововведениях, чем уже опытные бойцы-эксперты, — сообщила Оленева.