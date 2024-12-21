Топ-5 ошибок, которые мешают развитию личного бренда и портят репутацию

Мастер на все руки
По словам специалиста, одна из главных ошибок — это быть экспертом-мастером на все руки и в разных направлениях.
— И психолог, и жнец, и на дуде игрец. И игры трансформационные проводит, и эзотерический канал ведет, и чакрами дышит, а вообще он клинический психолог. Такая непонятная смесь в позиционировании только ухудшит продвижение вашего личного бренда. Даже если вы многосторонняя и развитая личность, нужно сделать акцент на одной главной сфере или нише, — заверила Оленева.
Отсутствие четкого позиционирования
Кроме того, по мнению спикера, еще одна ошибка — отсутствие у эксперта четкого позиционирования. Необходимо написать в соцсетях или на сайте свою нишу, в которой вы являетесь профессионалом:
— Чем ниша уже — тем лучше. Например, психолог указывает, что работает с тревожностью или с семейными кризисами или с пищевым поведением. Также и адвокаты, и юристы указывают свои направления, в которых они компетентны.
Неподходящий псевдоним
Оленева считает, что любой эксперт, который хочет стать популярным, старается запомниться не только своим профессионализмом, но и выделиться, например, с помощью псевдонимов.
— В этом случае многие совершают ошибку, когда берут псевдоним или псевдоним-ассоциацию со сказочным героем или явлением природы. В моей практике постоянно встречаются эксперты, которых приходится разочаровывать этой новостью, отказывать в съемках на федеральных каналах и в публикациях в популярных изданиях. Поэтому не стоит усложнять себе экспертную жизнь, не придумывайте необычные имена или псевдонимы, — предупредила собеседница «ВМ».
Специалист отметила, что если эксперт хочет взять псевдоним, то можно поменять фамилию и в паспорте на ту, которая станет псевдонимом. Это поможет для облегчения продвижения своего личного бренда, особенно на федеральном уровне.
— Ошибка, которая часто встречается, когда эксперт из лучших побуждений берет себе яркий, краткий псевдоним. Хуже, если он написан латиницей или английскими буквами. Возможно, в шоу-бизнесе он бы и был к месту, но экспертам твердых ниш выдуманный псевдоним не облегчает, а наоборот, усложняет медийную жизнь, — сообщила продюсер.
Кардинальные изменения во внешности
По мнению Оленевой, кардинальные изменения во внешности могут помешать стать экспертом на телевидении.
— Репутацию эксперта могут испортить перекаченные губы, большое количество пластических операций, увлечение ботоксом, цветные волосы, татуировки, которые невозможно скрыть под одеждой. Эксперты с гиалуроновой зависимостью заведомо закрывают себе вход на серьезные федеральные каналы. Истинную причину отказа могут не назвать, при этом не поможет ни экспертность, ни колоссальный опыт, — говорит собеседница «ВМ».
Синдром-самозванца
Как рассказала телепродюсер, еще одна ошибка начинающих экспертов — считать, что они слишком мало знают, чтобы делиться своим опытом.
— Каждый человек учится и совершенствуется в выбранной профессии всю жизнь. Поэтому не стоит ждать какого-то определенного возраста, чтобы начать делиться всеми своими полученными знаниями и богатым накопленными опытом. Во-первых, каждый год что-то меняется и развивается в некоторых сферах настолько быстро, что экспертное мнение нужно здесь и сейчас, а не через 10 лет, и молодые специалисты зачастую лучше ориентируются в нововведениях, чем уже опытные бойцы-эксперты, — сообщила Оленева.
Поэтому дерзайте, посещайте отраслевые конференции, выступайте везде, где вам дадут слово, где вы можете заявить о себе как о профи в своей нише, приносите пользу другим и привлекайте новых клиентов, создавайте интересные коллаборации с уже более опытными игроками на рынке, благодаря чему ваш личный бренд станет быстрее узнаваемым и востребованным, заключила эксперт.