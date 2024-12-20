Топ-3 стран, самых популярных у россиян в этом году

Среди зарубежных направлений, привлекающих россиян, первенство в топе досталось Турции.
По предварительным итогам, в 2024 году граждане РФ летали на местные курорты около 7,5 раз. Что превышает показатели 2023 года, предоставленные Министерством культуры и туризма этой страны: тогда количество поездок перевалило за 6,3 млн.
«Самое популярное направление года — Турция — в среднем остановится на отметке 7,5 миллиона поездок из России», — предрек вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
По его прогнозам, вторую строчку в топе займет Таиланд (около 1,5 млн поездок из РФ), а третье — ОАЭ (1,3 млн). Ранее эксперт назвал направление с самым динамичным ростом потока российских туристов.
Речь о Китае. Россиян, в частности, привлекает bleisure-отдых: помесь командировки и отпуска.
«Китайское направление продолжает развиваться не только с точки зрения пляжного туризма, пользуется спросом экскурсионный и так называемый bleisure-отдых», — приводит слова Мурадяна РИА «Новости».