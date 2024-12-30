Топ-10 главных зарубежных рок-альбомов 2024 года

Kings Of Leon добились разномастного, красочного звучания. В альбоме есть как песни со смелым нахальством времен сырого гаражного рока, так и более мечтательные эксперименты в духе их предыдущей пластинки. Это далеко не самый прогрессивный рок-релиз года и даже в дискографии самого коллектива, но на подобный титул он и не претендует. Альбом отлично подойдет для того, чтобы провести следующий час с пользой и легким выбросом серотонина.