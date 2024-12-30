Топ-10 главных зарубежных рок-альбомов 2024 года

2024 год был долгим и для многих музыкантов — по-настоящему продуктивным. В этой подборке мы рассказываем о знаковых иностранных рок-альбомах, вышедших в этом году. Какие-то из них уже получили номинации на «Грэмми» и прочие престижные награды, пока прочие только ждут вас — своего слушателя.
The Cure — Songs Of A Lost World.
Каждое уважающее себя музыкальное издание в этом году чествует The Cure в разных категориях. Коллектив нахваливают за грандиозное возвращение, за грациозное старение и, как обычно, за хороший звук. Со стороны может показаться, что критики просто рады, что группа все еще жива, и так радуются их камбэку, что готовы простить мелкие прегрешения. Но так решит только самый отъявленный пессимист.
Все субъективно, но качество Songs Of A Lost World действительно таково, что к нему сложно придраться. Роберт Смит не пытается молодиться, используя новомодные инструменты и нейросети, а просто делает то, что ему удается лучше всего, — философствует. С магией The Cure трудно бороться.
Jack White — No Name.
Jack White.
Джек Уайт стал культовой фигурой рок-музыки значительно позже Роберта Смита — в нулевые. Его группа White Stripes была среди основоположников новой волны гаражного рока, но распалась в 2011-м и была такова. С тех пор музыкант стабильно выпускал неплохие сольные альбомы, но в этот раз решил пойти ва-банк и устроил весьма необычную маркетинговую кампанию.
Начать хотя бы с того, что релиз в принципе не анонсировался заранее. В один прекрасный летний день посетителям музыкального магазинчика Third Man Records в Нэшвилле без лишних церемоний вручали пластинку — конечно же, при условии, что посетитель уже что-то купил. На носителе были записаны песни Джека Уайта, недоступные где-либо еще.
Только спустя две недели наслаждения всеобщим шоком музыкант все же анонсировал цифровой релиз пластинки No Name. Альбом вышел 2 августа и многим пришелся по душе. Не только благодаря резкому, местами сырому звучанию, но и благодаря легкой встряске индустрии, не ожидавшей такого подвоха.
Fontaines D.C. — Romance.
Этот альбом был одним из самых ожидаемых в этом году и после своей премьеры в августе стал едва ли не самым восхваляемым. Музыкальная критика в целом прониклась к Fontaines D.C. большой любовью после их релиза Skinty Fia 2022 года. Правда, Romance не продолжает ту пластинку, да и в целом толкает группу в совершенно новом направлении.
В этот раз Fontaines D.C. не придерживались никакой концепции, но осознанно пробовали себя в разных жанрах. В Romance есть мечтательный шугейз и грубый гаражный рок, душевные песни для прогулок и тревожные — для панических атак на переполненных вокзалах. Группа сделала довольно смелую ставку на разнообразие. Судя по высоким позициям в большинстве рейтингов по итогам года, она сполна окупилась.
Pearl Jam — Dark Matter.
Гранж-иконы Pearl Jam обещали выпустить тяжелый альбом и слово сдержали. Группа записывала свой 12-й лонгплей лицом к лицу: напомним, их предыдущий релиз Gigaton (2020) был создан в условиях локдауна, из-за чего работа была долгой, изнурительной и несинхронизированной. В этот раз к ним присоединился Эндрю Уотт — относительно молодой продюсер, в прошлом году приложивший руку к отменным лонгплеям Игги Попа и The Rolling Stones.
Сложно сказать, что именно помогло Pearl Jam записать действительно качественную пластинку. Радость от воссоединения в студии после ковидных ограничений? Участие молодого продюсера, понимающего современные тренды? Каким бы ни был ответ, результат налицо: критики довольны, поклонники жалуются разве что на цену билетов на концерты, но не на качество релиза.
Dark Matter отлично показал себя в чартах и даже заработал для Pearl Jam три вполне приличные номинации на «Грэмми». Прежде группа выигрывала статуэтку лишь однажды в 2015-м — в категории «Лучшая упаковка записи».
Casey — How To Disappear.
Hasse Records.
Будь постхардкор чуть более мейнстримным жанром, возвращение этой валлийской группы вполне могло бы стать одним из главных камбэков года. Выпустив два альбома в 2016-м и 2019-м, Casey решили прекратить совместную деятельность. В 2022-м они передумали, а к началу 2024-го выпустили пластинку с довольно депрессивным названием «Как исчезнуть».
Удивительнее всего, что перерыв реально пошел Casey на пользу. Это редкий случай, чтобы после возвращения группа звучала более гармонично, чем до него. Кажется, словно в течение этих трех лет музыканты набирались опыта в разных местах, чтобы после воссоединения суметь выстроить свою гнетущую меланхолию в нечто более спокойное, но от того не менее эффективное.
Прежде в музыке Casey было больше криков, теперь в ней гораздо больше мелодики. Такая перемена придает уязвимой лирике большей пронзительности. Это отличная эволюция как для самой группы, так и для тех, кто не знает, как выйти из тесных рамок избранного жанра. Хочется верить, что Casey не последуют собственной инструкции и никуда теперь не исчезнут.
NewDad — MADRA.
Вам нравятся Ирландия, шугейз и музыка от молодых коллективов? Если вы ответили «да» на все три вопроса, то дебютная пластинка NewDad — то, что доктор прописал. Группа собралась в далеком 2018-м, но только теперь созрела до релиза чего-то полноформатного. Ожидание того стоило.
MADRA переводится как «собака». За сим звериным символом скрываются чувства, которые неуемно преследуют человека, куда бы он ни отправился, словно преданный пес. В числе этих переживаний — страх серьезных отношений, обида на эмоционально недоступных людей и надежда на лучшее завтра.
Альбом звучит на удивление динамично: невзирая на молодость, музыканты не зацикливаются на одних и тех же формулах. Именно таким и должен быть современный шугейз.
Kings Of Leon — Can We Please Have Fun.
LoveTap Recorsd.
Американская рок-группа Kings Of Leon дошла до той степени своей карьеры, когда им не нужно спрашивать разрешения на веселье. Тем не менее эта просьба все равно попала в заглавие их новой пластинки, проповедуя одну-единственную идею: будет весело. К этому они стремились, празднуя свое освобождение от тирании (относительной) предыдущего лейбла.
Kings Of Leon добились разномастного, красочного звучания. В альбоме есть как песни со смелым нахальством времен сырого гаражного рока, так и более мечтательные эксперименты в духе их предыдущей пластинки. Это далеко не самый прогрессивный рок-релиз года и даже в дискографии самого коллектива, но на подобный титул он и не претендует. Альбом отлично подойдет для того, чтобы провести следующий час с пользой и легким выбросом серотонина.
Mannequin Pussy — I Got Heaven.
Пускай феминистическое движение riot grrrl сошло на нет еще в далекие 90-е, на сцене отнюдь не стало меньше злых, готовых рвать и метать крутых женщин. Солистка американской группы Mannequin Pussy — именно такая, и их четвертый альбом — тоже. I Got Heaven полон злобы и энергетики, но не сжигающей, а наоборот, созидающей.
Пластинку вдохновили разрыв романтических отношений и последовавшие за ним размышления об одиночестве и ценности каждого отдельного человека. Здесь нет ненависти к миру, столь печально характерной для женской панк-музыки, но есть современная осознанность, которой столь не хватало родоначальницам этого направления.
Snow Patrol — Forest Is The Path.
Polydor.
Не всегда стабильность — это хорошо, но в случае со Snow Patrol все именно так. Потеряв в 2023-м целых двух участников, музыканты рисковали свернуть со своего пути и начать выпускать неаутентичную музыку. К счастью, этого не произошло.
Forest Is The Path — это довольно цельный, в чем-то философский релиз о поисках счастья. Snow Patrol остаются верны себе: они все так же меланхоличны, но при этом не скатываются в откровенный пессимизм. В отличие от множества современных альбомов, пластинка обладает весьма четкой структурой и выстроенными эмоциональными трансформациями — от страха к надежде, от бездны отчаяния к вымученной улыбке и вере в лучшее.
Особенно приятно то, что треки альбома длятся дольше привычных для чартов трех минут. Их звуковое наполнение, вероятно, не шокирует никого, кто близко знаком с творчеством Snow Patrol, но приятно удивит всех, кто устал от простых, совсем незамысловатых рок-аранжировок.
Shed Seven — A Matter Of Time.
Камбэки некоторых коллективов значимы, невзирая на то, насколько незамеченными они остались. Случай британской рок-группы Shed Seven — как раз такой. Они воссоединились за несколько месяцев до Oasis и даже выпустили новую музыку (чего братья Галлахер делать вроде не собираются), но говорили о них разве что заядлые британофилы.
И очень зря, потому что это хороший, бодрый и теплый альбом. Shed Seven обновляют свой звук лишь самую малость, но этого уже достаточно для хорошего впечатления. Группа сформировалась аж в 1990-м, и спустя столько лет на сцене музыканты выработали большой профессионализм.
К слову, на эйфории от возвращения и попадания в чарты, пусть и только в родной Великобритании, Shed Seven выпустили еще один альбом осенью. Если вам понравится A Matter Of Time, обязательно дайте шанс и Liquid Gold тоже.
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