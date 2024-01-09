Тонометр под боком. Доктор Мясников рассказал, как надо мерить давление

Чем чаще меришь давление — тем лучше

Сегодня есть такой вариант круглосуточного измерения давления, как суточное холтеровское мониторирование, отметил Мясников. Здесь исчисление проводится и во время еды, и во время сна, и т. д. «Когда же вы самостоятельно измеряете давление каждые полчаса, это ведет ко многим печалям. Я не говорю — не мерить, мерить обязательно, но не надо фанатично. Когда ты на этом зациклен, у тебя это и будет в голове. Измеряйте правильно — после покоя, сидя, хотя бы дважды, чтобы понять точно, так как первый раз ты можешь волноваться. Не надо слишком дрожать над этим, можно сделать еще хуже», — пояснил доктор.

Ориентироваться на плохое самочувствие также не стоит. Далеко не всегда повышенное давление сопровождается головной болью, головокружением и слабостью. «Подлость гипертонии в том, что у нее нет симптомов. Да, бывает головная боль и головокружение, но они могут с давлением и не совпадать», — предупредил Мясников.

Также не стоит опасаться электронных тонометров. Они если и врут немного, то не сильно критично. Тем более что для бытового отслеживания давления не требуется четких и выверенных математически цифр — небольшие отклонения ни на что не повлияют.

При гипертонии обязательно надо отказаться от соли

Сегодня есть много работ, отметил врач, в которых указывается, что даже краткосрочный — 10-дневный — отказ от соли помогает снижать давление на уровень, равноценный тому, как если бы вы начали прием гипотензивного препарата.

Доктор Мясников посоветовал гипертоникам снизить уровень потребления соли до трех граммов в день. Совсем отказываться от нее не стоит, так как это может быть опасно для жизни. «Помните и о продуктах со скрытой солью. Кроме того, важно понимать, что шипучие растворимые таблетки содержат в себе много соли — так, в одной из них один грамм натрия, что равно двум граммам соли», — отметил врач.

Давление никак нельзя распознать, кроме как по сердечным проблемам

На деле первое, что надо сделать, — отправиться к окулисту. «Первый симптом, который показывает изменение сосудов, — изменение сосудов на глазном дне. Ретина — сетчатка — самый кровоснабжаемый орган, и сразу видно, как давно у человека развилась гипертония. Если она вчера началась, то сосуды еще чистые. Но если есть извитость сосудов, артерии пережимают вены, есть прерывистость, а то и кровоизлияния, это может указывать на злокачественную гипертонию», — отметил врач. Также стоит проверять мочу на альбумин, потому что, если он повышается, значит, почки задеты.

Можно поставить капельницы от гипертонии

«Для лечения гипертонии надо принимать правильные лекарства в правильной дозе в правильное время. Главное — найти это правильное лекарство и дозу. А вот капельницы — хуже идеи я не представляю. Надо помнить, что больница — место повышенной опасности, инфекции, которые там живут, злее и опаснее, чем те, что есть на улице. Поэтому идти в больницу и капаться, рискуя здоровьем, не лучшая идея», — пояснил врач.