Тоннелю под Ла-Маншем 30 лет. Почему это и инженерное чудо, и проблема

Стоимость проезда в эконом-классе начиналась от 95 фунтов при бронировании за две недели до поездки, а в случае более поздней покупки — от 152 фунтов. Однако все билеты на первые поезда были полностью раскуплены задолго до запуска линии. Путь из отдельно построенного терминала на вокзале «Лондон-Ватерлоо» до Парижа и Брюсселя занимал не более 3 часов 15 мин. — гораздо быстрее, например, чем из британской столицы до шотландского Эдинбурга. Более того, открытие новой железнодорожной ветки отняло значительную часть клиентов у крупнейших авиакомпаний, так как путешествие на поезде из Англии во Францию занимало меньше времени по сравнению с полетом, где нужно было добираться до аэропорта, регистрироваться на рейс и ждать получения багажа.