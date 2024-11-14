Тоннелю под Ла-Маншем 30 лет. Почему это и инженерное чудо, и проблема

Ровно 30 лет назад, 14 ноября 1994 года, открылось движение по Евротоннелю — железнодорожной линии под Ла-Маншем, соединяющей континентальную Европу с Великобританией. РБК Life вспоминает все самое интересное о грандиозном сооружении, которое называют одним из главных чудес света.
Почти 200 лет планирования и опасения англичан
Пересечение пролива между Францией и Британией, известного своей капризной погодой с большими волнами и сильным ветром, всегда было непростой задачей. Поэтому о соединении берегов двух крупнейших европейских держав начали задумываться еще во времена Наполеона Бонапарта. В 1802 году французский инженер Альбер Матье-Фавье разработал первую концепцию тоннеля, по которому должны были курсировать конные экипажи. Согласно проекту, подземелье освещалось масляными лампами, а за вентиляцию отвечали отдушины, выведенные над поверхностью моря. Кроме того, предусматривалось создание искусственного острова посреди Ла-Манша, где можно было бы менять лошадей. Однако из-за наполеоновских войн этот проект так и остался на бумаге.
Впоследствии к идее строительства тоннеля неоднократно возвращалась та или иная сторона, однако исторически напряженные отношения между двумя государствами постоянно тормозили проект. Главным противником в разные времена традиционно выступало британское правительство, опасавшееся, что тоннель будет использован для вторжения на остров.
Тем не менее после долгих лет проектирования в 1880 году начались реальные работы по прокладке тоннеля под предводительством депутата британского парламента Эдварда Уоткина, которого называли железнодорожным королем. Однако строительство вскоре было остановлено — в основном из-за технических и финансовых проблем.
Стройка века
Несмотря на неоднократные попытки воскрешения проекта, всерьез к нему вернулись лишь веком позже, когда власти обеих стран договорились о необходимости строительства. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер выступала за строительство автомобильного тоннеля, однако ее уговорили отказаться от этой идеи из соображений безопасности в пользу железнодорожного.
Активная фаза работ стартовала в 1988 году, когда около 13 тыс. строителей приступили к строительству сразу трех тоннелей: двух — для движения поездов в обе стороны, и еще одного — для обслуживания и экстренной эвакуации пассажиров. В строительстве использовали 11 огромных бурильных машин длиной около 230 м и массой 15 тыс. тонн каждая, которые копали со скоростью около 4,5 м/ч. Огромное количество грунта англичане использовали для создания искусственного мыса, где был разбит парк, а французы насыпали холм, который тоже был облагорожен.
В конце 1990 года состоялось историческое событие, когда британский рабочий Грэм Фегг встретился со своим французским коллегой Филиппом Козеттом под дном Ла-Манша, что ознаменовало объединения тоннелей в единую транспортную артерию. Впервые со времен последнего ледникового периода между Евразией и островом Британия появился сухопутный путь.
Для завершения строительства потребовалось еще четыре года. Всего из-под дна пролива было извлечено 10 млн кубометров грунта и горной породы, использовано 6 тыс. тонн рельсов и залито 170 тыс. кубометров бетона. Протяженность сооружения составила 50,5 км, 37,9 км из которых проходят на глубине 40 м непосредственно под дном Ла-Манша.
Торжественное открытие Евротоннеля произошло 6 мая 1994 года: королева Великобритании Елизавета II встретилась с президентом Франции Франсуа Миттераном в Кале, откуда они отправились на поезде в английский Фолкстон. Полноценное пассажирское сообщение запустили 14 ноября того же года, когда первый скоростной поезд оператора Eurostar, отправившийся со станции Лондон-Ватерлоо, прибыл на Северный вокзал в Париже, а затем последовал в Брюссель и Лилль.
Стоимость проезда в эконом-классе начиналась от 95 фунтов при бронировании за две недели до поездки, а в случае более поздней покупки — от 152 фунтов. Однако все билеты на первые поезда были полностью раскуплены задолго до запуска линии. Путь из отдельно построенного терминала на вокзале «Лондон-Ватерлоо» до Парижа и Брюсселя занимал не более 3 часов 15 мин. — гораздо быстрее, например, чем из британской столицы до шотландского Эдинбурга. Более того, открытие новой железнодорожной ветки отняло значительную часть клиентов у крупнейших авиакомпаний, так как путешествие на поезде из Англии во Францию занимало меньше времени по сравнению с полетом, где нужно было добираться до аэропорта, регистрироваться на рейс и ждать получения багажа.
На строительство тоннеля под Ла-Маншем ушли невероятные €15 млрд — вдвое больше первоначально утвержденного бюджета. А о первой прибыли оператор отчитался лишь в 2009 году — через 15 лет после окончания строительства.
Боязнь бешенства и проблема нелегальных мигрантов
Если до строительства Евротоннеля его противники боялись военного вторжения, то уже после его сооружения в британском обществе появились страхи другого характера. Одно из основных опасений было связано с возможностью распространения бешенства, вспышек которого в Великобритании не было с начала XX века. Предполагалось, что зараженные животные смогут попасть на остров из континентальной Европы через тоннель, хотя там предусмотрено множество специальных элементов, чтобы не допустить этого.
Более масштабная проблема была связана с нелегальными мигрантами, которые в середине 2010-х регулярно пытались проникнуть на территорию Великобритании через Евротоннель. Выходцы в основном из Эфиопии, Эритреи, Судана и Афганистана буквально штурмовали вагоны, причем в некоторых попытках одновременно принимали участие до нескольких тысяч человек. Нередко это заканчивалось смертельными исходами, из-за чего в сообщении происходили значительные сбои. Проблема достигла таких масштабов, что оператор Евротоннеля даже обратился к правительствам Франции и Великобритании с требованием выплатить многомиллионную компенсацию за убытки, понесенные из-за миграционного кризиса.