Томские ученые изучат маршруты миграции динозавров по камням из их желудков

В вузе пояснили, что ученые столкнулись с загадкой возрастом более 100 миллионов лет. В желудках пситтакозавров сибирских, найденных на стоянке около поселка Шестаково в Кемеровской области, ученые обнаружили гастролиты — камни, которые помогали пищеварению древних животных. Однако таких камней в этом регионе нет.
«То, что динозавры глотали камни — не ново, поэтому поначалу вопросов по поводу найденных гастролитов не было. Вопросы возникли после того, как в 2023 году мы вместе с кемеровчанами пробурили в Шестаково 200-метровую скважину. Одна из целей заключалась в изучении меловых отложений. Когда мы начали исследовать керн, совпадающий по времени с периодом обитания пситтакозавров, выяснилось, что в этой местности вся толща отложений представлена в подавляющем большинстве глинами и реже песчаником (самая крупная размерность 2 миллиметров). Крупной гальки, как та, что найдена в ЖКТ животных, не было на десятки километров вокруг», — рассказал доцент геолого-геофизического факультета ТГУ Алексей Файнгерц.
Ученые считают, что с высокой долей вероятности пситтакозавры массово мигрировали на большие расстояния, чтобы найти подходящие для пищеварения камни. Выяснить, какая территория привлекала для этого древних животных, поможет исследование минералогов ТГУ. Сейчас они определяют состав гастролитов, что поможет прочитать маршрут пситтакозавров.
В ТГУ считают, что после анализа всех 200 метров керна ученые смогут описать эталонный разрез илекской свиты. Эти данные помогут понять, как сформировались отложения, вмещающие кости динозавров, что было источником осадочного материала и откуда, и как этот материал переносился древними животными.