Томские ученые изучат маршруты миграции динозавров по камням из их желудков

«То, что динозавры глотали камни — не ново, поэтому поначалу вопросов по поводу найденных гастролитов не было. Вопросы возникли после того, как в 2023 году мы вместе с кемеровчанами пробурили в Шестаково 200-метровую скважину. Одна из целей заключалась в изучении меловых отложений. Когда мы начали исследовать керн, совпадающий по времени с периодом обитания пситтакозавров, выяснилось, что в этой местности вся толща отложений представлена в подавляющем большинстве глинами и реже песчаником (самая крупная размерность 2 миллиметров). Крупной гальки, как та, что найдена в ЖКТ животных, не было на десятки километров вокруг», — рассказал доцент геолого-геофизического факультета ТГУ Алексей Файнгерц.