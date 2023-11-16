Толстый бобр «записал» ASMR-видео в Нижне-Свирском заповеднике

Медитативным видео поделились 15 ноября в группе Нижне-Свирского государственного заповедника «Вконтакте». Очень упитанный бобр с хрумкающими звуками подгрызал дерево в лесу, между делом пожевывая кору. Как настоящий видеоблогер, поработал сразу в двух жанрах: АСМР и мокбан — и тихие звуки есть, как в первом, и поедание на камеру, как во втором.