00:19 (мск), источник: Фонтанка

Толстый бобр «записал» ASMR-видео в Нижне-Свирском заповеднике

Толстый бобр попал на фотоловушку в Нижне-Свирском заповеднике в Ленобласти.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Фотоловушка в Ленобласти поймала в ноябре весьма колоритного героя. «Очень толстенький» бобр увлеченно валил дерево, прерываясь на пожевать.

Медитативным видео поделились 15 ноября в группе Нижне-Свирского государственного заповедника «Вконтакте». Очень упитанный бобр с хрумкающими звуками подгрызал дерево в лесу, между делом пожевывая кору. Как настоящий видеоблогер, поработал сразу в двух жанрах: АСМР и мокбан — и тихие звуки есть, как в первом, и поедание на камеру, как во втором.

А в Ленинградском зоопарке на минувшей неделе бобры устроили мастер-класс по фигурному обгрызанию кабачков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Это вы Байдена спросите, откуда они взялись». Как выглядит нашествие см...
«Развод» с Carlsberg подвел «Балтику» под обыски. Что следствие ищет у п...
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь