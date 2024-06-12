Толстому леопарду отказались помогать в похудении

Китайский зоопарк Паньчжихуа в провинции Сычуань отказался от своих планов помочь леопарду сбросить лишний вес после того, как два месяца усилий практически не дали результатов.
Еще в марте леопард в зоопарке Паньчжихуа в китайской провинции Сычуань в одночасье стал сенсацией Интернета после опубликованных фотографии и видео. Хищную кошку с избыточным весом в социальных сетях прозвали «Бенджамином Когтяузером» в честь толстого полицейского из популярного анимационного фильма «Зверополис».
Зоопарк, в свою очередь, из-за растущей критики выступил с заявлением, в котором пообещал внести ряд изменений, чтобы заставить леопарда сбросить часть своего лишнего веса. Чтобы добиться положительных результатов, вольер леопарда увеличили вдвое, посадили животное на строгую диету и скорректировали график кормления. Однако, спустя два месяца, было объявлено, что инициатива с треском провалилась, поскольку Бенджамин Когтяузер за два месяца ни на йоту не похудел.
Официальные представители сообщили, что леопарду, который находится в зоопарке с 2010 года, сейчас 16 лет, что по человеческим меркам составляет от 60 до 70 лет. Они отметили, что свидетельством ожирения является преклонный возраст животного, ведь медицинские анализы леопарда — довольно хорошие.
Все хорошо, пока он здоров и счастлив.
Тем временем очевидцы засняли на видео самку редкого леопарда с детенышами.
Кристина Корчанова