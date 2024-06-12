Толстому леопарду отказались помогать в похудении

Зоопарк, в свою очередь, из-за растущей критики выступил с заявлением, в котором пообещал внести ряд изменений, чтобы заставить леопарда сбросить часть своего лишнего веса. Чтобы добиться положительных результатов, вольер леопарда увеличили вдвое, посадили животное на строгую диету и скорректировали график кормления. Однако, спустя два месяца, было объявлено, что инициатива с треском провалилась, поскольку Бенджамин Когтяузер за два месяца ни на йоту не похудел.