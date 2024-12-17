Толщина родинки может предсказать риск смерти от меланомы

Меланома, или просто рак кожи, развивается из меланоцитов — клеток, продуцирующих пигмент, который определяет цвет кожи человека. Ученые из Сиднейского университета в Австралии выяснили, как связана толщина родинки переродившейся в злокачественную опухоль, и вероятность того, что она станет причиной смерти пациента. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Dermatology.