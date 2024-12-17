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Толщина родинки может предсказать риск смерти от меланомы

Безобидные родинки могут представлять серьезную опасность.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Меланома, или просто рак кожи, развивается из меланоцитов — клеток, продуцирующих пигмент, который определяет цвет кожи человека. Ученые из Сиднейского университета в Австралии выяснили, как связана толщина родинки переродившейся в злокачественную опухоль, и вероятность того, что она станет причиной смерти пациента. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Dermatology.

Авторы работы изучили данные реестров за период с 1982 по 2014 год. Там содержалась информация о 144 447 людях, которым диагностировали инвазивную меланому толщиной не более одного миллиметра.

После постановки диагноза 91,9% людей из выборки смогли прожить минимум 20 лет. Однако этот показатель варьировался в зависимости от толщины родинки, переросшей в злокачественную опухоль.

94,2% пациентов с родинкой, толщина которой была не более 0,8 миллиметра, в течение 20 лет оставались живы, а среди людей с опухолями толщиной от 0,8 миллиметра до 1,0 миллиметра этот показатель был равен 87,8%.

Ученые предложили считать толщину в 0,8 миллиметра пороговым значением, которое позволяет определить людей с высоким и низким риском смерти от меланомы.

Ранее врач рассказал, как отличить родинку от других заболеваний.